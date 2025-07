Imposto de renda 2025: início da restituição na segunda-feira

Nesta segunda-feira, dia 30, acontece o pagamento do segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2025. Cerca de 6,5 milhões de contribuintes vão receber um total de R$ 11 bilhões. Esse valor também inclui correções de anos anteriores, e os pagamentos seguem um cronograma de cinco lotes estabelecido pela Receita Federal.

Os contribuintes prioritários estão entre os beneficiados, com um total estimado de R$ 1,8 bilhão destinado a esses grupos. Isso inclui idosos, pessoas com deficiência e aquelas com doenças graves. Além disso, recebeu atenção especial quem é do magistério e optou por receber a restituição via PIX.

Para quem quer ficar por dentro, o processo é bem simples e seguro. Pode-se consultar o status da restituição no site da Receita Federal ou usar o aplicativo oficial. Se houver alguma pendência, o contribuinte precisará corrigir a declaração. O sistema também avisa sobre problemas que podem levar à malha fina, onde o contribuinte precisará comprovar ou corrigir os dados fornecidos.

Veja como consultar outros lotes

Além dos valores que estão sendo liberados agora, o segundo lote se destaca pelo número de pessoas que têm prioridade. Mais de 4,7 milhões de contribuintes utilizaram a declaração pré-preenchida e também escolheram o PIX para receber a restituição.

Essa estratégia busca incentivar novas formas de fazer a declaração e o pagamento. O cronograma prevê cinco lotes ao todo, com datas fixas durante os meses de maio a setembro. Isso ajuda os contribuintes a se planejar e saber quando receberão o valor.

O primeiro lote foi liberado no dia 30 de maio, e os próximos serão nos dias 31 de julho, 29 de agosto e 30 de setembro. Para acessar essas informações, é só ir ao portal “Meu Imposto de Renda” no site da Receita Federal. A consulta é acessível também em tablets e smartphones, permitindo uma verificação rápida.

Caso o contribuinte tenha pendências, é possível corrigir diretamente na plataforma. Uma dica importante: a Receita só realiza os pagamentos em contas bancárias que estejam em nome do contribuinte. Portanto, se houver erros ou problemas, o valor não será creditado.