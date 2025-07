O que vem a seguir no MCU após o final de Ironheart?

Ironheart Chega ao Fim: A Chegada de Mephisto e as Incertezas no MCU

O final da série "Ironheart" trouxe uma grande surpresa para os fãs do universo Marvel: a presença oficial de Mephisto, interpretado pelo ator Sacha Baron Cohen. Sua chegada foi esperada por muitos e levou a uma série de reviravoltas emocionantes na trama.

Na última hora do episódio intitulado "The Past is the Past", o enredo se intensifica com um clímax surpreendente e uma cena pós-créditos que promete futuras histórias no Marvel Cinematic Universe (MCU). No entanto, surge a dúvida se esses eventos serão explorados mais adiante, dadas as mudanças na estratégia da Marvel.

Resumo do Episódio Final

O episódio começa mostrando como Parker Robbins, interpretado por Anthony Ramos, ganhou seu capuz demoníaco após tentar roubar seu pai. Ele recebe ajuda de um estranho misterioso, que é, na verdade, Mephisto. Durante essa cena, uma referência à pizza, que não é do famoso estilo de Chicago, se destaca, amplificando a aura de mistério em torno do personagem.

Enquanto isso, Riri Williams, interpretada por Dominique Thorne, enfrenta suas próprias dificuldades após perder a inteligência artificial N.A.T.A.L.I.E., que era uma homenagem à sua melhor amiga falecida. Determinada a proteger sua família, Riri confronta Parker, que está perdendo o controle sobre seus poderes e se tornando mais demoníaco. Com grande coragem, ela consegue neutralizá-lo, mas não antes de descobrir que Mephisto está ali, comendo pizza novamente.

A revelação de que Mephisto está de fato no MCU foi um momento antecipado pelos fãs desde a série "WandaVision". Em uma conversa com Riri, ele oferece a possibilidade de trazer sua amiga de volta à vida. No entanto, em uma reviravolta surpreendente, Mephisto acaba ressuscitando a verdadeira Natalie, criando uma nova dinâmica na história, ao mesmo tempo em que Riri começa a mostrar sinais do poder maligno dessa escolha.

Expectativas e Incertezas Futuras

O episódio final de "Ironheart" foi produzido em um cenário onde a Marvel está reavaliando sua abordagem em relação a séries e filmes. Embora a série tenha sido anunciada em 2020 e filmada ao longo de 2022, mudanças nos planos da Marvel podem significar que a continuidade das histórias apresentadas no finale é incerta. O formato de "seis episódios como um filme" parece não ser mais a estratégia preferida.

Muitas histórias, como a de "Armor Wars", que já foi transformada de série em filme, e o retorno de personagens como Ezekiel Stane, também estão em questão, gerando dúvidas sobre se esses enredos serão seguidos. Outros projetos, como uma possível sequência de "Doctor Strange" ou "Black Panther 3", poderiam servir como gancho para os personagens de "Ironheart", mas ainda não há confirmações.

Em cena pós-créditos, Parker Robbins busca assistência de Zelma Stanton para explorar sua conexão com a magia, o que pode sinalizar um futuro próximo nas histórias de magia dentro do MCU. Com várias direções possíveis e muitos projetos ainda em desenvolvimento, a presença de Mephisto e as consequências das escolhas de Riri podem criar oportunidades para novas narrativas.

Considerações Finais

O retorno e a introdução de personagens como Mephisto deixam os fãs questionando o que está por vir no MCU. Embora haja um grande potencial para novas histórias, a atual fase da Marvel sugere que muitas dessas tramas podem não ser desenvolvidas tão rapidamente quanto os espectadores gostariam. No final, o desfecho de "Ironheart" pode ser um ponto de virada interessante, mas os desafios da Marvel em levar essas histórias adiante permanecem.