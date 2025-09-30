o vulcão que supera o Everest em altura e impressiona

À primeira vista, Marte pode parecer um deserto sem vida, coberto por poeira avermelhada e crateras. Mas por trás dessa paisagem árida está uma das formações mais incríveis já descobertas: o Monte Olimpo. Esse vulcão não é apenas grande; ele redefine o que conhecemos sobre proporções no espaço.

Com mais de 20 quilômetros de altura e uma base que se estende por 600 quilômetros, ele é o maior vulcão do Sistema Solar. Para entender a imensidão dele, pense no Monte Everest, que tem “apenas” 8,8 km. Enquanto Everest é um desafio para alpinistas, o Monte Olimpo faz parecer que estamos falando de uma simples colina!

Como a NASA revelou o Monte Olimpo em Marte

A descoberta do Monte Olimpo começou na década de 1970, quando sondas espaciais começaram a enviar as primeiras imagens detalhadas da superfície de Marte. Aquela foi uma verdadeira revolução, pois pela primeira vez, estávamos olhando para uma montanha que superava qualquer estrutura conhecida na Terra.

Com o avanço da tecnologia, o instrumento MOLA (Mars Orbiter Laser Altimeter), que estava na sonda Mars Global Surveyor, permitiu mapear Marte com uma precisão incrível. Foi então que se confirmou a altíssima altura do Monte Olimpo. Isso fez dele um marco geológico fascinante e trouxe muitos desafios para os cientistas.

As matérias sobre essas descobertas, como as divulgadas pela CNN Brasil, mostram que o Monte Olimpo não encanta apenas por seu tamanho, mas também porque pode nos ajudar a entender como Marte evoluiu ao longo de bilhões de anos.

Por que o Monte Olimpo é tão gigantesco?

O Monte Olimpo não é fascinante somente pela sua altura, mas também pelas condições que permitiram sua formação. Diversos fatores ajudam a entender essa gigante montanha:

Gravidade reduzida : Marte tem apenas **38% da gravidade da Terra**. Isso significa que montanhas podem crescer muito mais antes de desabar sob seu próprio peso.

: Marte tem apenas **38% da gravidade da Terra**. Isso significa que montanhas podem crescer muito mais antes de desabar sob seu próprio peso. Ausência de placas tectônicas : Diferente do nosso planeta, Marte não tem movimentação tectônica significativa. Assim, a lava pode se acumular no mesmo lugar por milhões de anos, elevando cada vez mais a montanha.

: Diferente do nosso planeta, Marte não tem movimentação tectônica significativa. Assim, a lava pode se acumular no mesmo lugar por milhões de anos, elevando cada vez mais a montanha. Erupções repetidas: O Monte Olimpo se formou a partir de diversas erupções sucessivas, que espalharam lava por muito tempo, criando um pico de encostas largas e pouco íngremes, típicas de vulcões-escudo.

Essa combinação de fatores geológicos nos ajuda a entender por que o Monte Olimpo alcançou tamanhas proporções, transformando-se em um verdadeiro colosso no planeta vermelho.

Mistérios ainda não resolvidos sobre o vulcão marciano

Apesar de tanto tempo de estudo, o Monte Olimpo ainda guarda mistérios. Há teorias que sugerem que ele pode ter sido uma ilha vulcânica em um antigo oceano marciano, em um tempo em que água líquida existia abundantemente na superfície. Outra questão intrigante é se ainda há calor interno no vulcão, o que poderia indicar que Marte ainda tem atividade geológica.

Essas questões são essenciais para as futuras missões espaciais. Explorar a base ou as encostas do Monte Olimpo pode nos dar respostas sobre a atividade vulcânica e as condições ambientais que moldaram Marte no passado. Além disso, estudar essa montanha pode ajudar a entender a possível habitabilidade do planeta em eras remotas, quando água e gelo foram cruciais.

Assim, o Monte Olimpo em Marte não é só uma maravilha natural, mas também um elemento chave para desvendar o passado — e quem sabe o futuro — do planeta vermelho.