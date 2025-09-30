Marco Aurélio e Leila são detidos ao tentarem fuga de jatinho

A novela “Vale Tudo”, da TV Globo, está se aproximando do seu desfecho, prometendo cenas de grande impacto. Na tarde de terça-feira, 30 de setembro, os atores Alexandre Nero e Carolina Dieckmann foram vistos gravando uma das cenas mais esperadas: a prisão de Marco Aurélio, personagem interpretado por Nero.

As imagens mostram Marco Aurélio algemado ao lado de Leila, vivida por Dieckmann, logo antes de tentarem embarcar em um jatinho particular. A cena sugere um momento de tensão, indicando uma virada dramática para os vilões, que vêm conseguindo escapar das consequências de seus crimes até agora.

Marco Aurélio e Leila são investigados por lavagem de dinheiro e corrupção e também são considerados os principais suspeitos do assassinato de Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch. A morte de Odete, uma das cenas mais marcantes da televisão brasileira, foi ao ar pela primeira vez em 1988 e volta a ser destaque neste remake. A sequência em que o corpo da vilã é retirado do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, foi gravada na semana passada e atraiu a atenção de fãs e curiosos. A expectativa é grande, pois o segredo sobre o verdadeiro assassino deve ser revelado apenas no último capítulo, que está marcado para ser exibido em 17 de outubro.

Após o término de “Vale Tudo”, a faixa das 21h na Globo dará espaço para “Três Graças”, a nova novela escrita por Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva. Sob a direção de Luiz Henrique Rios, a trama terá uma abordagem de tragicomédia, misturando elementos de suspense, crítica social e emoção. A história acompanha Gerluce Maria das Graças, interpretada por Sophie Charlotte, que enfrenta desafios semelhantes aos de sua mãe, Lígia, personagem de Dira Paes, marcada por uma maternidade precoce e abandono.