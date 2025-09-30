Entenda a demência frontotemporal e seus impactos

No último domingo, Emma Heming, a esposa do ator Bruce Willis, participou de uma entrevista no Fantástico. Ela falou sobre como a demência frontotemporal afetou a vida da família e, além disso, lançou o livro "O Rumo Inesperado". Nesta obra, Emma compartilha as mudanças e os desafios que familiares e amigos enfrentaram após o diagnóstico de Willis, que aconteceu em 2023, e como essa condição alterou a rotina do casal.

Essa conversa carregada de emoção mostrou não apenas o impacto da doença, mas também a força que Emma tem mostrado. Para quem já passou por dificuldades familiares, é fácil entender como momentos assim podem ser desafiadores.

O que é demência frontotemporal?

A demência frontotemporal (DFT) é uma condição neurológica que atinge os lobos frontal e temporal do cérebro. Isso provoca mudanças no comportamento, como apatia e dificuldade para falar ou entender as palavras. Mesmo sendo menos comum, representando cerca de 1,7% dos casos de demência, costuma aparecer entre os 45 e 65 anos. E o que muita gente não sabe é que, muitas vezes, os sintomas se confundem com outras questões, como esquizofrenia ou transtornos bipolares.

A parte complicada é que, enquanto estamos tentando fazer um diagnóstico, exames podem ser mal interpretados. O resultado disso é que o tratamento, muitas vezes, acaba sendo adiado. O acúmulo de proteínas no cérebro provoca a morte dos neurônios, o que leva a uma série de problemas, incluindo perda de peso e diminuição do volume cerebral.

Em sua entrevista, Emma revelou que contratou uma equipe de saúde para cuidar de Bruce 24 horas por dia, garantindo que ele receba todo o suporte necessário. Ela comentou que os sintomas apareceram de forma sutil, com comportamentos estranhos em reuniões familiares e dificuldades em encontrar palavras. O impacto na dinâmica do casal foi notável, e Emma compartilhou que as conversas entre eles perderam a fluidez que tinham antes.

Bruce é pai de Mabel e Evelyn, fruto do casamento com Emma, além de Rumer, Scout e Tallulah, que são de sua relação anterior com Demi Moore. Para garantir a segurança e o bem-estar de todos, a família se organiza para que as crianças visitem os avós regularmente.

Tipos de demência

É bom saber que existem diferentes tipos de demência, e aqui estão os principais que você deve conhecer:

Alzheimer : A mais conhecida, causa degradação dos neurônios e afeta a memória e o raciocínio.

Demência vascular : Surge quando o fluxo sanguíneo para o cérebro é prejudicado, levando a alterações cognitivas.

Demência por Parkinson : Associada à doença de Parkinson, afeta tanto a cognição quanto o comportamento.

Demência senil : Refere-se à perda progressiva de funções intelectuais, afetando principalmente memória e raciocínio.

Demência frontotemporal : Como já mencionado, envolve a perda de células nos lobos frontal e temporal, afetando o comportamento e a personalidade.

Demência de Pick : Um tipo específico de DFT, causado pelo acúmulo de proteínas nos neurônios.

Demência com corpos de Lewy : Resulta do acúmulo de estruturas celulares que causam degeneração neuronal.

Demência por álcool: Ligada ao consumo excessivo de álcool, pode provocar a demência precoce.

Essas informações podem ajudar a desmistificar um pouco mais sobre a condição e como ela afeta as pessoas. É sempre bom estar informado, afinal, conhecimento é uma ferramenta poderosa na hora de lidar com situações delicadas.