Novas revelações do Egito Antigo a partir de análise de DNA

Restos mortais do indivíduo que viveu na época da construção das primeiras pirâmides foram encontradas 265 km ao sul do Cairo

Restos Mortais de Antigo Egípcio Revelam Detalhes Sobre Sua Vida e Contexto Cultural

Em Nuwayrat, uma pequena aldeia situada a cerca de 265 km do Cairo, no Egito, arqueólogos encontraram os restos mortais de um homem que viveu entre 2855 e 2570 a.C., em um período associado à construção das primeiras pirâmides. Os estudos indicam que ele tinha pele escura, cabelos castanhos, olhos amendoados e uma estatura de aproximadamente 1,60 m. A análise dos ossos revelou que ele sofria de artrite avançada no pé direito e no pescoço.

Apesar de indícios de que ele poderia ter sido um oleiro, especialista em peças cerâmicas, seu sepultamento em uma urna cerâmica e as características da tumba indicam que ele poderia ter ocupado uma posição de destaque na sociedade, possivelmente pertencendo a uma classe social mais elevada.

A descoberta dos restos mortais ocorreu em 1902, durante escavações que resultaram na coleta de materiais que, posteriormente, foram doados ao World Museum, em Liverpool. Esse acervo, preservado desde então, foi considerado um dos poucos artefatos desse tipo a sobreviver aos bombardeios da Segunda Guerra Mundial.

Com os avanços nas técnicas de sequenciamento genético, a equipe de pesquisa conseguiu extrair DNA de um dente do homem, permitindo a reconstrução de seu perfil genético. Isso foi fundamental para compreender não apenas suas características físicas, mas também suas origens. O estudo indicou que 80% do seu DNA era relacionado ao norte da África, enquanto 20% provinha do oeste da Ásia, área em que hoje se localizam o Iraque e o Irã.

Essa descoberta adiciona uma nova dimensão ao debate sobre a diversidade étnica do antigo Egito, muitas vezes retratada em obras modernas como filmes e pinturas que tendem a mostrar egípcios de pele clara. Pesquisadores, como a geneticista brasileira Tábita Hünemeier, argumentam que isso ajuda a desfazer estereótipos e preconceitos sobre a capacidade das populações não europeias de criar inovações significativas.

O estudo também sugere que a migração e o contato cultural entre o Egito e o Crescente Fértil foram mais complexos do que apenas trocas comerciais. A pesquisa aponta que a movimentação de populações poderia ter influenciado o desenvolvimento do Egito Antigo em várias áreas, como agricultura e escrita.

Críticos de teorias que desmerecem a contribuição das populações locais para a construção do Egito Antigo destacam que há necessidade de uma reflexão mais profunda sobre a herança cultural e histórica do país. O professor Linus Girdland-Flink, da Universidade de Aberdeen, enfatizou a importância do indivíduo de Nuwayrat, ressaltando que ele viveu em um tempo de grandes transformações sociais e políticas.

A análise do genoma também trouxe à tona a necessidade de discutir a devolução de artefatos e restos mortais a seus países de origem. Hünemeier menciona que é essencial considerar a ligação entre as descobertas e as comunidades descendentes, propondo um diálogo sobre como esses resultados podem ser usados para enriquecer o conhecimento cultural das populações contemporâneas.

Este estudo não só avança o entendimento sobre uma figura específica na história egípcia, mas também ilumina aspectos mais amplos da civilização egípcia antiga e suas interações com outras culturas, fomentando novos questionamentos sobre a identidade e a diversidade do povo egípcio.