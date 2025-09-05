O recurso da Netflix que pode te fazer famoso rapidamente

Trabalhar na internet tem se tornado uma opção cada vez mais interessante para muitas pessoas. Com o crescimento de criadores de conteúdo que fazem vídeos originais ou editam clipes de maneira criativa, o cenário digital ficou ainda mais atraente. E agora a Netflix parece querer dar uma forcinha a quem sonha em seguir esse caminho. A plataforma lançou uma atualização do recurso “Momentos”, disponível apenas para dispositivos móveis.

Esse novo recurso permite que os usuários escolham o início e o fim de clipes de suas séries e filmes favoritos, ajustando exatamente a duração do trecho que querem salvar. Assim, os vídeos ficam armazenados na seção “Minha Netflix”, podendo ser revisados a qualquer momento ou até mesmo compartilhados.

A ideia é explorar o potencial de momentos que fazem sucesso, como a famosa cena de dança da série Wandinha, que ganhou muitos fãs e gerou uma infinidade de vídeos nas redes sociais.

Netflix anuncia mudança no plano básico sem anúncios

Mas nem tudo são flores. Apesar das novidades, algumas mudanças da Netflix têm causado desconforto entre os assinantes. Recentemente, a empresa avisou os clientes no México sobre o fim do plano básico sem anúncios. A partir do dia 12 de outubro, todos os assinantes desse plano serão automaticamente transferidos para o plano padrão com anúncios, que custa 119 pesos mexicanos por mês.

Esse novo modelo permite acesso em duas telas simultâneas, qualidade de 1080p (Full HD) e ainda permite downloads para assistir offline. A estratégia tem como objetivo unificar os diferentes planos de assinatura ao redor do mundo.

Fica a dica: a Netflix afirma que essa mudança pode ser bacana, pois o plano com anúncios oferece mais recursos e qualidade, além de representar uma economia de 30% em relação ao plano anterior. No Brasil, o plano básico já foi encerrado no ano passado. Hoje, as opções disponíveis são: Padrão com Anúncios (R$ 20,90), Padrão (R$ 44,90) e Premium (R$ 59,90).