Whitetopping: a técnica que transforma as estradas do Brasil

Obras na PRC-466 em Guarapuava avançam 54%, com whitetopping, ponte concluída e novos sistemas de drenagem e iluminação.
A duplicação e restauração da PRC-466, que liga Guarapuava ao distrito de Palmeirinha, já está com 54% de execução, segundo os dados mais recentes de agosto. Essa obra, que promete trazer melhorias significativas para a região, está sob a supervisão do DER/PR, vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), e abrange um trecho de 11,52 quilômetros, com um investimento total de R$ 139.785.485,97.

Um dos destaques dessa obra é a técnica de whitetopping, que consiste em usar o pavimento existente como base para uma nova camada de concreto. Em vez de retirar toda a estrutura anterior, essa abordagem aumenta a durabilidade da pista, ideal para suportar um tráfego intenso.

Avanço das obras e entregas concluídas

Uma das partes mais importantes do projeto, a ponte sobre o Rio Coutinho, já está finalizada. Enquanto isso, a terraplenagem para a nova pista e as melhorias no pavimento atual estão progredindo. Recentemente, foi reportado que a obra do pavimento rígido — tanto na nova pista quanto na existente — já alcançou 50% de avanço, representando o maior gasto financeiro do contrato.

Além disso, está em andamento a criação de uma galeria celular e um sistema de drenagem, que combina novas soluções ao que já existe, garantindo eficiência e segurança na pista duplicada.

O que é o whitetopping

Whitetopping é o termo que descreve essa técnica de pavimentação onde o revestimento antigo é aproveitado, servindo como base para a nova camada de concreto. Essa estratégia não só melhora a rigidez do pavimento, mas também agiliza o trabalho, uma vez que tanto a nova quanto a pista original recebem a mesma atenção.

No caso da PRC-466, essa técnica está sendo aplicada em ambas as faixas, o que garante uniformidade e um cronograma de obras mais eficiente.

Drenagem e etapas finais

Enquanto a equipe continua com os trabalhos de estrutura, a drenagem ao longo do trecho está sendo realizada. Essa etapa inclui novos dispositivos para a faixa duplicada, bem como adaptações nas estruturas já existentes, algo crucial para evitar danos por infiltração.

A iluminação na rodovia também está sendo instalada, prevista para ser uma das últimas fases junto com a sinalização horizontal e vertical. São serviços complementares que, por exemplo, incluem o plantio de grama, agendado para fevereiro do ano que vem.

Extensão e investimento

O projeto abrange 11,52 km entre a área urbana de Guarapuava e o distrito de Palmeirinha. O investimento total de R$ 139.785.485,97 é gerenciado pelo DER/PR e fiscalizado pela SEIL.

Os recursos estão sendo direcionados prioritariamente ao pavimento rígido e às estruturas de drenagem, que são essenciais para garantir a durabilidade da estrada.

Ponte sobre o Rio Coutinho

A ponte sobre o Rio Coutinho, agora concluída, aumenta a capacidade e segurança da via. Sua finalização permite focar na construção da pista duplicada e na requalificação do pavimento existente, onde será aplicada a camada de mistura de concreto do whitetopping.

Com a ponte pronta, as interrupções no tráfego local diminuem, tornando a passagem mais fluida e segura.

Iluminação e sinalização

A iluminação e a sinalização rodam entre as últimas fases das obras. Em geral, essas etapas são realizadas quando o pavimento já está em suas condições finais. Na PRC-466, está prevista a instalação de novas luminárias, a pintura das faixas e a colocação de placas de sinalização, além de acabamentos como o uso de vegetação para revestimento.

Essa organização dos serviços preserva a qualidade dos materiais aplicados e facilita os ajustes necessários após as intervenções principais.

Iluminação urbana em Guarapuava

Recentemente, os moradores de Guarapuava foram beneficiados com a recuperação da iluminação viária na PRC-466, realizada pela Prefeitura com autorização do DER/PR. Isso resultou em um tráfego noturno mais seguro e confiável.

Próximas entregas

À medida que a nova pista toma forma e o concreto avança sobre o pavimento antigo, as obras de drenagem, galeria celular e terraplenagem seguem ativas. A meta é finalizar a infraestrutura pesada antes de concluir a iluminação, sinalização e acabamentos.

A escolha pelo whitetopping integra o antigo e o novo pavimento, facilitando a execução e deixando a estrada pronta para uso após a duplicação. Com a ponte inauguração e metade do pavimento rígido já concluído, espera-se uma melhora significativa no fluxo e na segurança na PRC-466 quando a obra estiver totalmente liberada.

