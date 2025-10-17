O rancho Neverland de Michael Jackson em 2025: o que restou?

O Rancho Neverland foi mais do que uma simples casa para Michael Jackson; ele se tornou um ícone da fantasia e da individualidade do cantor. Essa propriedade de 2.700 acres é marcada por uma arquitetura luxuosa que mistura o sonho de uma criança com a genialidade de um artista. Quase quatro décadas após sua construção, Neverland continua atraindo atenções, tanto pelas mudanças que passou quanto pelo surgimento recente de uma nova administração.

Em 2024, o rancho voltou a ser notícia ao ser escolhido como locação para um filme biográfico sobre Michael, relembrando seu legado arquitetônico e cultural. Vamos dar um mergulho profundo na história desse lugar fascinante, desde a sua construção até os dias de hoje.

Construção de um refúgio de luxo (1981–1988)

O Rancho Neverland nem sempre teve esse nome. No início, era chamado Zaca Laderas Ranch e foi comprado por William Bone, um empresário do ramo imobiliário, em 1981. Bone tinha grandes planos para a propriedade, que acabou sendo rebatizada como Sycamore Valley Ranch. A mansão principal, concluída em 1982, tinha aproximadamente 1.200 m², inspirada nas casas de campo europeias.

Com seis quartos, a mansion exibia acabamentos incríveis e era cercada por jardins bem cuidados, um lago de 4 acres e uma charmosa ponte de pedra. Bone investiu 15 anos de sua carreira para construir o que ele considerava seu sonho, incluindo diversas edições, como celeiros e casas de hóspedes. O local prometia ser um verdadeiro clube campestre, mas essa ideia não se concretizou. Assim, o rancho se tornava um oásis de tranquilidade no Vale de Santa Ynez, a cerca de 65 km de Santa Bárbara.

A era Michael Jackson e a transformação em Neverland (1988–2003)

Na metade da década de 1980, a história do rancho mudou radicalmente. Michael Jackson, no auge de sua carreira, ficou encantado pelo lugar e decidiu comprá-lo no final dos anos 80 por cerca de US$ 19,5 milhões. A transação, feita por meio de um truste, garantiu certa privacidade ao cantor.

Michael rebatizou o rancho como Neverland Valley Ranch, em homenagem ao famoso lugar de Peter Pan. Ali, ele transformou a propriedade em um verdadeiro parque de diversões particular. Foram instaladas trilhas para mini trens, um charmoso trem a vapor chamado Katherine, e atrações como carrosséis, montanhas-russas infantis e até um cinema com 50 lugares.

Além disso, o rancho também abrigava uma coleção de animais exóticos, como orangotangos, elefantes e o famoso chimpanzé Bubbles. Michael não guardava essas experiências mágicas apenas para si; frequentemente, ele abria Neverland para crianças em situações vulneráveis, proporcionando uma pausa do sofrimento com alegria e diversão.

O auge da fama do rancho foi marcado por eventos especiais, como o casamento da amiga Elizabeth Taylor e uma famosa entrevista com Oprah Winfrey, levando os telespectadores a um tour íntimo pelo lugar. Notavelmente, Neverland se tornou quase tão icônico quanto o próprio artista.

Declínio e abandono (2003–2009)

O início dos anos 2000 trouxe desafios sombrios. Em 2003, a propriedade foi palco de uma operação policial relacionada a acusações contra Michael. A partir desse momento, o cantor declarou que nunca mais voltaria ao rancho. Sem sua energia vibrante, Neverland ficou em silêncio.

Em 2006, a situação financeira do cantor complicou ainda mais. Atrasos em pagamentos geraram rumores de uma possível execução hipotecária, e no início de 2008, a dívida havia alcançado a impressionante quantia de US$ 24,5 milhões. Felizmente, antes que isso se concretizasse, um acordo foi feito e o controle da propriedade passou parcialmente para a empresa de investimentos Colony Capital.

A partir de 2008, o rancho começou a perder suas características mágicas. Os brinquedos foram desmontados e, em 2009, Michael faleceu, levantando questionamentos sobre o futuro do local. Em uma tentativa de dissociar a imagem do rancho das controversas que cercavam o cantor, o nome foi mudado de volta para Sycamore Valley Ranch.

Tentativas de venda e transformações na década de 2010

Após a morte de Michael, o rancho foi mantido pela Colony Capital e o espólio do cantor, sem uso residencial. A propriedade, com imensa área em uma região nobre, ainda exigia manutenção, mas estava longe do brilho de antes. Em 2015, a Colony decidiu colocar o rancho à venda por US$ 100 milhões. Apesar de essa quantia impressionante descrever a beleza do local, o imóvel enfrentou dificuldades para atrair compradores.

Os preços foram reduzidos várias vezes ao longo dos anos, refletindo a falta de interesse. Em 2019, causou burburinho a nova redução para US$ 31 milhões, mas mesmo assim não houve negociação. A propriedade, marcada por um passado controvertido, tornara-se um desafio para comercializar.

Renascimento sob Ron Burkle (2020–2025)

Uma reviravolta aconteceu em 2020 quando Ron Burkle, amigo da família Jackson, manifestou interesse em comprar o rancho. Fascinado pelo lugar, ele adquiriu Neverland por US$ 22 milhões, encerrando o longo processo de venda. O foco de Burkle não era o desenvolvimento comercial, mas sim a recuperação da propriedade.

Assim que assumiu, ele começou um projeto de revitalização, restaurando estruturas importantes e recriando o charme original do rancho. Com a flora e fauna prosperando novamente sob seus cuidados, Burkle manteve Neverland como um espaço privado.

No entanto, em 2024, o rancho voltou aos holofotes ao servir de cenário para um filme biográfico autorizado pela família Jackson. Esse retorno ao cenário cultural trouxe uma nova vida à propriedade, ainda que de forma controlada.

Até 2025, o ideário de Neverland persiste. O rancho, carinhosamente mantido por Burkle, ainda guarda as memórias de um passado brilhante, mesmo que os brinquedos não estejam mais presentes. O portão ornamentado, agora um local de peregrinação para fãs, continua de pé, simbolizando a dualidade entre nostalgia e renovação.