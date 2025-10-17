Dira Paes brilha em “Três Graças” e inicia nova fase na Globo

Após um período afastada dos papéis principais, Dira Paes retorna ao horário nobre da televisão brasileira como uma das protagonistas da novela "Três Graças". A estreia está marcada para o dia 20 de outubro, às 21h, e a trama é escrita pelo autor Aguinaldo Silva, conhecido por sucessos como "Fina Estampa".

Dira interpreta Lígia Maria das Graças, uma mulher forte e determinada que criou a filha, Gerluce, sozinha depois de ser abandonada por Joaquim. Atualmente, ela vive com Gerluce e sua neta, Joélly, formando um lar que valoriza o amor e a cumplicidade entre gerações de mulheres. Em sua fala, Dira destaca a força da personagem: "Lígia enfrenta desafios com coragem, mas preserva a ternura. Ela acredita na alegria, mesmo diante das dificuldades."

O reencontro com Marcos Palmeira, que interpreta o ex-marido Joaquim, também é um ponto alto da novela. Os dois já atuaram juntos em produções como "Pantanal". "Temos uma história rica de personagens que estivemos juntos. Agora, exploramos uma relação marcada por mágoas, mas que ainda carrega amor", explica a atriz.

Dira também elogia suas companheiras de elenco, Sophie Charlotte e Alana Cabral, que representam sua filha e neta na trama. "Elas trazem uma sensibilidade incrível. Estar rodeada por essas artistas é um privilégio", afirma.

Durante os ensaios, o elenco se dedicou a criar uma conexão verdadeira entre os personagens. "Nos comprometemos a estabelecer laços reais. É fundamental que as mulheres na tela transmitam amor genuíno", comenta Dira, expressando sua satisfação com o trabalho.

Com mais de três décadas de carreira na televisão, Dira reflete sobre as mudanças no meio artístico e a influência das novas mídias. Para ela, a internet e a TV não são rivais, mas se complementam. "Hoje, atores se tornam influenciadores e vice-versa. A arte está em constante evolução", observa.

A atriz acredita que o essencial na sua profissão é emocionar o público. "Independentemente do formato, a emoção é o que importa. ‘Três Graças’ aborda a vida real, mostrando as mulheres que constroem o país todos os dias", conclui.

Linha do Tempo da Carreira de Dira Paes na TV

Anos 1980 – O início na teledramaturgia

1986: Estreia na TV em "Carne de Sol" como Karine.

Anos 1990 – Consolidação na Globo

1990 : Vira destaque nacional em "Araponga" como Nininha.

: Vira destaque nacional em "Araponga" como Nininha. 1995 : Interpreta Potira em "Irmãos Coragem".

: Interpreta Potira em "Irmãos Coragem". 1998: Participa da minissérie "Dona Flor e Seus Dois Maridos" como Celeste.

Anos 2000 – Popularidade e reconhecimento

2003-2007 : Faz sucesso em "A Diarista" como Solineuza.

: Faz sucesso em "A Diarista" como Solineuza. 2009: Brilha em "Caminho das Índias" como Norminha.

Anos 2010 – Versatilidade e amadurecimento artístico

2011 : Retorna a uma novela de Aguinaldo Silva em "Fina Estampa" como Celeste.

: Retorna a uma novela de Aguinaldo Silva em "Fina Estampa" como Celeste. 2012: Protagoniza o episódio "A Doméstica de Vitória" em "As Brasileiras".

Anos 2020 – Reconhecimento e maturidade