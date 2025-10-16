Motorista cobra R$ 150 por celular esquecido em carro de app

Uma passageira esqueceu o celular no carro de um motorista que a levava por aplicativo e, para conseguir de volta, recebeu a cobrança de R$ 150. Essa situação, que não é tão rara assim, levanta uma série de questões sobre o que pode ou não ser cobrado na devolução de objetos esquecidos e como esses valores são definidos.

Esse assunto é bastante discutido tanto por consumidores quanto por motoristas. A questão envolve não apenas as regras das plataformas, mas também princípios do Código de Defesa do Consumidor e diretrizes do Código Civil sobre objetos encontrados. Quando a cobrança sai de uma simples taxa operacional e se transforma em uma “recompensa”, surgem dúvidas sobre o que é realmente justo.

O caso que viralizou

A passageira compartilhou seu caso nas redes sociais, explicando que ao esquecer o celular no assoalho do veículo, foi informada que só poderia tê-lo de volta mediante o pagamento de R$ 150. Preocupada com o custo de um aparelho novo, ela concordou em pagar. Muitos de nós, na mesma situação, provavelmente fariam o mesmo.

Outras pessoas tiveram experiências semelhantes, com motoristas cobrando valores diferentes. Algumas plataformas estipulam uma taxa fixa, como R$ 50 para cobrir a logística da devolução, independente do valor do item. Em outras circunstâncias, motoristas tentam negociar valores personalizados, o que pode gerar conflitos.

Uma parte relevante da conversa gira em torno do conceito de “achados”. O Código Civil menciona que é aceitável uma recompensa para quem encontra e devolve um bem, incluindo o reembolso de despesas com transporte e conservação. Afinal, essa ideia de recompensa busca incentivar a devolução e valorizar a boa fé.

Entretanto, existem limites bem definidos. Reter um item para forçar um pagamento pode ser considerado uma atitude ilegal. Se não for possível chegar a um acordo, o ideal é entregar o item a uma autoridade ou mesmo à plataforma, que possui canais de suporte para itens perdidos. A recompensa não pode se tornar uma coação.

Taxa do aplicativo x valor negociado

As empresas costumam estipular uma taxa de deslocamento que cobre o combustível e o tempo do motorista. Essa taxa aparece nos termos de uso e não vai variar conforme o preço do item esquecido.

Quando o motorista tenta fixar um valor diferente do estabelecido pela plataforma, isso pode ser contestável. O serviço contratado foi a corrida, e qualquer cobrança extra precisa ser clara e justificada. Se essa cobrança for muito alta, pode ser vista como abusiva, considerando que as relações são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com o CDC, todas as cobranças precisam ser transparentes e proporcionais. Uma taxa de devolução é algo aceitável, mas transformar esse processo em um “pedágio” com preço arbitrário acaba pressionando o consumidor, especialmente em situações onde o item é algo crucial como celulares, documentos ou cartões.

Se houver desentendimentos, a melhor abordagem é registrar tudo com o suporte do aplicativo, mantendo as conversas por escrito. Se necessário, pode-se levar a situação ao Procon ou ao Juizado Especial, criando assim um histórico e evitando negociações em momentos de pressão.

Boas práticas para motoristas

Para os motoristas que trabalham com aplicativos, seguir os protocolos oficiais é uma maneira eficaz de evitar conflitos. Deve-se informar sobre o objeto encontrado à plataforma, combinar a devolução dentro do sistema e solicitar a taxa padrão. Caso não seja possível devolver diretamente, levar o item a uma delegacia ou a um local indicado pode prevenir qualquer imputação de retenção indevida.

Uma dica útil é fotografar o item assim que for encontrado e comunicar de imediato, mantendo sempre a transparência. Isso ajuda a construir a confiança com os passageiros.

Ao tentar devolver um item, é importante utilizar a área de “itens perdidos” do aplicativo para contatar o suporte. Combine a devolução em um local público e confirme a taxa prevista. É sempre melhor evitar transferências de valores fora do aplicativo e registrar o pagamento dentro da plataforma quando possível.

Se a cobrança for superior ao que foi acordado e você sentir que está sob pressão, recusar-se a pagar e pedir para que o objeto seja entregue a uma autoridade policial é uma atitude válida. Guardar prints e protocolos é fundamental para garantir um eventual reembolso ou reclamação.

E o tal “5% do valor do objeto”

Rola uma conversa de que a recompensa deveria ser de 5% do valor do bem. Mas mesmo que essa referência seja citada, isso não justifica a retenção do item ou a exigência de pagamento de forma unilateral. Uma recompensa deve ser algo razoável, oferecida de maneira voluntária, sem substituir a taxa já prevista pela plataforma para o deslocamento.

Em termos simples, a recompensa é um reconhecimento, não um pedágio obrigatório. E se houver divergências, o melhor caminho é sempre fazer a devolução por meio do aplicativo ou a autoridades competentes, sem entrar em negociações sobre o que não é seu.

O caso da passageira que teve que pagar R$ 150 destaca um dilema real: os custos para a devolução e os direitos do consumidor. Taxas claras e padronizadas podem diminuir conflitos, enquanto cobranças sem justificativa geram insegurança. Assim, tanto motoristas quanto passageiros devem seguir os protocolos, e as plataformas precisam oferecer suporte eficaz para que tudo flua bem.