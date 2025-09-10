Notícias

Usuários do Google Maps relatam ‘base alienígena’ na Antártida

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 58 minutos atrás
1 minuto de leitura
Usuários do Google Maps afirmam ter encontrado uma ‘base alienígena’ na Antártida
Via: Google Maps

Uma descoberta curiosa na Antártica chamou a atenção de muita gente pela internet. A estrutura, localizada ao sudeste da Estação Showa, que é do Japão, foi vista no Google Maps e inicialmente gerou especulações bem variadas. Algumas pessoas chegaram a pensar que poderia ser uma gigante porta, levando a debates sobre a possibilidade de ser uma base alienígena.

Um usuário do Reddit, que compartilhou as coordenadas exatas — 69°00’50″S 39°36’22″E — deu o pontapé inicial para essa onda de teorias. Imediatamente, o que parecia ser apenas uma imagem ganhou uma nova perspectiva e divertiu internautas com ideias inusitadas.

Descoberta da “porta”

Quando a imagem apareceu nas redes sociais, começou uma verdadeira festa de conjecturas. De bases secretas extraterrestres a entradas para civilizações há muito perdidas, as teorias não paravam de surgir. Claro que a imaginação humana não tem limites, mas especialistas vieram para restaurar a ordem e esclarecer a situação. Afinal, a estrutura que parecia uma porta nada mais era do que um iceberg encalhado que estava derretendo aos poucos.

Desmistificação do mistério

Esse derretimento criou uma ilusão visual interessante, lembrando uma porta. Martin Siegert, do Imperial College London, explicou que fenômenos como esse não são nada surpreendentes para a ciência.

O movimentar do gelo, somado a fatores como o recongelamento e os ventos catabáticos, é que causaram essa impressão. Um obstáculo sólido sob o gelo também contribuiu para o efeito visual. A análise geológica confirmava o que os cientistas já sabiam sobre essas dinâmicas na região.

Portanto, aquela formação que inicialmente despertou tanta curiosidade e mistério foi, na verdade, apenas um resultado natural. Um iceberg em derretimento, e o que parecia ser um enigma foi rapidamente esclarecido. A natureza sempre tem suas surpresas, não é mesmo?

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 58 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Descubra como o chuveiro italiano e paredes de sombra estão substituindo o box de vidro e transformando banheiros em espaços modernos.

Novo chuveiro substitui box de vidro e transforma banheiros

12 minutos atrás
Ele deixou a câmera cair no fundo do oceano e registrou um predador aterrorizante que devora tubarões inteiros

Câmera cai no oceano e captura predador que devora tubarões

28 minutos atrás
Sob as areias do Saara, um mar subterrâneo guarda bilhões de litros de água fóssil intocada há 40 mil anos, capaz de transformar desertos em terras férteis

Mar subterrâneo no Saara guarda água fóssil há 40 mil anos

56 minutos atrás
Castelo abandonado de José Rico

O que aconteceu com o castelo de 100 cômodos em Limeira?

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo