Usuários do Google Maps relatam ‘base alienígena’ na Antártida

Uma descoberta curiosa na Antártica chamou a atenção de muita gente pela internet. A estrutura, localizada ao sudeste da Estação Showa, que é do Japão, foi vista no Google Maps e inicialmente gerou especulações bem variadas. Algumas pessoas chegaram a pensar que poderia ser uma gigante porta, levando a debates sobre a possibilidade de ser uma base alienígena.

Um usuário do Reddit, que compartilhou as coordenadas exatas — 69°00’50″S 39°36’22″E — deu o pontapé inicial para essa onda de teorias. Imediatamente, o que parecia ser apenas uma imagem ganhou uma nova perspectiva e divertiu internautas com ideias inusitadas.

Descoberta da “porta”

Quando a imagem apareceu nas redes sociais, começou uma verdadeira festa de conjecturas. De bases secretas extraterrestres a entradas para civilizações há muito perdidas, as teorias não paravam de surgir. Claro que a imaginação humana não tem limites, mas especialistas vieram para restaurar a ordem e esclarecer a situação. Afinal, a estrutura que parecia uma porta nada mais era do que um iceberg encalhado que estava derretendo aos poucos.

Desmistificação do mistério

Esse derretimento criou uma ilusão visual interessante, lembrando uma porta. Martin Siegert, do Imperial College London, explicou que fenômenos como esse não são nada surpreendentes para a ciência.

O movimentar do gelo, somado a fatores como o recongelamento e os ventos catabáticos, é que causaram essa impressão. Um obstáculo sólido sob o gelo também contribuiu para o efeito visual. A análise geológica confirmava o que os cientistas já sabiam sobre essas dinâmicas na região.

Portanto, aquela formação que inicialmente despertou tanta curiosidade e mistério foi, na verdade, apenas um resultado natural. Um iceberg em derretimento, e o que parecia ser um enigma foi rapidamente esclarecido. A natureza sempre tem suas surpresas, não é mesmo?