O primeiro psicólogo no Brasil não tinha diploma na área

A questão sobre quem foi o primeiro psicólogo a atuar no Brasil não tem uma resposta simples. O motivo? A psicologia, como profissão regulamentada, só ganhou oficialidade no país em 1962. Antes disso, o estudo da mente e do comportamento era um campo explorado por pessoas de outras áreas, principalmente médicos e educadores. Esses profissionais foram os verdadeiros pioneiros da psicologia no Brasil.

A história da psicologia brasileira é uma jornada de evolução, conforme explica o Conselho Federal de Psicologia (CFP). Essa trajetória começou com as primeiras reflexões na medicina e se consolidou como uma ciência autônoma. Dois nomes se destacam nesse processo: o brasileiro Manoel Bomfim, que foi um precursor no ensino, e o polonês Waclaw Radecki, que sistematizou a prática científica da psicologia no Brasil.

O início de tudo: a psicologia antes de ser profissão

No final do século XIX e início do século XX, a psicologia ainda não tinha uma identidade própria no Brasil. Ela era um conhecimento aplicado em outras áreas, especialmente na educação, onde servia para entender os processos de aprendizagem, e na medicina, ajudando no tratamento de problemas mentais.

Nesse período, médicos e educadores começaram a desenvolver os primeiros estudos e a aplicar testes psicológicos, que foram como sementes para que a psicologia se tornasse a ciência reconhecida que conhecemos hoje.

Manoel Bomfim: o pioneiro psicólogo brasileiro no ensino

O sergipano Manoel Bomfim (1868-1932) é um dos primeiros e mais influentes nomes da psicologia no Brasil. Embora tenha se formado em medicina, sua principal contribuição foi na educação.

Em 1898, ele assumiu a cátedra de Pedagogia e Psicologia na Escola Normal do Rio de Janeiro, marcando o início do ensino formal da psicologia no país. Em 1906, fundou o Laboratório de Psicologia do Pedagogium, no Rio, focando na psicologia educacional. Sua obra “Noções de psychologia”, lançada em 1916, é considerada um dos primeiros livros didáticos sobre o assunto no Brasil.

Waclaw Radecki: o polonês que trouxe a psicologia científica para o Brasil

Enquanto Manoel Bomfim foi o pioneiro do ensino, o polonês Waclaw Radecki (1887-1953) é visto como o primeiro a organizar a prática da psicologia científica no Brasil. Com uma formação sólida em centros de referência europeus, Radecki chegou ao Brasil em 1923, convidado por médicos brasileiros.

Em 1924, ele fundou e dirigiu o Laboratório de Psicologia da Colônia de Psicopatas em Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Este espaço é reconhecido como o primeiro laboratório de psicologia aplicada com rigor científico no país. Durante sua atuação até 1933, Radecki trabalhou arduamente para garantir a autonomia da psicologia como ciência, desvinculando-a da medicina e da filosofia.

A regulamentação da profissão: a lei de 1962

A culminação de todo esse desenvolvimento aconteceu em 27 de agosto de 1962. Nessa data, o presidente João Goulart sancionou a Lei nº 4.119, que regulamentou oficialmente a profissão de psicólogo no Brasil.

Essa legislação estabeleceu as diretrizes para os cursos de formação e definiu as funções específicas do psicólogo, como o diagnóstico psicológico e a orientação profissional. Até hoje, esse dia é celebrado como o Dia do Psicólogo no Brasil.

Quem foi o primeiro psicólogo a atuar no Brasil?

A resposta a essa pergunta varia conforme o critério usado:

Manoel Bomfim foi o pioneiro brasileiro ao sistematizar o ensino da psicologia, integrando-a à educação desde o final do século XIX.

foi o pioneiro brasileiro ao sistematizar o ensino da psicologia, integrando-a à educação desde o final do século XIX. Waclaw Radecki foi o primeiro psicólogo com formação específica a organizar a prática da psicologia como ciência no país a partir de 1923.

Ambos foram essenciais para construir os alicerces da profissão que conhecemos hoje. Atualmente, muitas pessoas estão se adaptando ao atendimento psicológico online, com profissionais oferecendo suporte a valores acessíveis, ajudando aqueles que enfrentam dificuldades financeiras.