Tom Cruise celebra ‘Days of Thunder’ e diretor sugere crossover

'Days of Thunder,' Tom Cruise, 1990

Tom Cruise Comemora Lançamento de Novo Filme de Corrida e Aniversário de ‘Days of Thunder’

O ator Tom Cruise celebrou, no dia 27 de junho, o lançamento do novo filme de corrida intitulado “F1”, produzido por Jerry Bruckheimer. A data é significativa, pois marca também o 35º aniversário da estreia de “Days of Thunder”, um filme que destacou Cruise em sua carreira e também teve a produção de Bruckheimer.

Cruise compartilhou suas felicitações em uma postagem nas redes sociais. Ele expressou sua paixão por filmes de corrida, dizendo: “Sempre amo a diversão e a adrenalina de um filme de corrida.” Ele destacou a importância dos dois marcos: o lançamento de “F1” e a celebração do filme que retratou a vida nas pistas de forma eletrizante, “Days of Thunder”, que foi criado em parceria com o renomado diretor Tony Scott.

Além disso, Cruise postou várias fotos da produção de “Days of Thunder”, que mostram momentos emocionantes e as corridas no circuito. Ele comentou: “Incrível olhar para trás neste filme hoje, e parabéns a Jerry, Brad, Joe e a toda a equipe do ‘F1’ pelo lançamento.”

O filme “F1” também trouxe à tona a amizade entre Tom Cruise e Brad Pitt. Durante a estreia do filme, Pitt foi questionado sobre a possibilidade de atuar ao lado de Cruise em um thriller de ação inspirado na série “Missão: Impossível”. Pitt brincou, “Bem, eu não vou ficar pendurado no lado de um avião como ele. Quando ele fizer algo que esteja no chão…”

Os dois atores, que se conhecem há décadas, compartilharam momentos únicos ao longo dos anos. Pitt mencionou que ambos se divertiram muito em competições de kart na década de 1990, lembrando que Cruise frequentemente saía vencedor nas pistas.

O diretor de “F1”, Joseph Kosinski, que também esteve à frente de “Top Gun: Maverick”, sugeriu que o personagem de Cruise em “Days of Thunder”, Cole Trickle, poderia aparecer em uma sequência de “F1”. Ele comentou sobre a possibilidade de apresentar uma rivalidade entre Trickle e o protagonista vivido por Pitt, Sonny Hayes. A ideia de uma competição de kart entre os dois atores foi mencionada, revelando a ligação histórica que têm.

Além disso, Cruise e Pitt já estavam em negociações para estarem juntos em um drama sobre corridas, baseado no livro “Go Like Hell”, de A.J. Baime. No entanto, o projeto não se concretizou e, em vez disso, deu origem ao filme “Ford v. Ferrari”, que chegou aos cinemas, recebeu quatro indicações ao Oscar e teve grande sucesso nas bilheteiras.

Por fim, essas comemorações e lembranças de filmes de corrida reafirmam a importância da corrida tanto na tela quanto nas vidas desses ícones de Hollywood, que continuam a cativar o público com suas histórias e performances.