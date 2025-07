Prêmio acumulado de R$ 3 milhões: confira os resultados

Lotomania: Como Participar e Informações Sobre o Sorteio

A Caixa Econômica Federal ainda não confirmou se houve apostas vencedoras no último sorteio. Assim que essa informação estiver disponível, será atualizada.

Como Participar do Próximo Sorteio

Para participar do próximo sorteio da Lotomania, você precisa fazer uma aposta com 50 números. As apostas podem ser feitas em lotéricas credenciadas ou no site oficial de loterias da Caixa. Os maiores prêmios são destinados a quem acerta 20 ou 19 números, além daqueles que erram todas as dezenas sorteadas.

É importante lembrar que as apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, que normalmente ocorre às 20h, seguindo o horário de Brasília.

Custo da Aposta

Na Lotomania, existe apenas uma opção de aposta: a combinação de 50 números. O valor fixo da aposta é de R$ 3. Essa estrutura simplificada torna fácil para os jogadores decidirem como participar.

Chances de Ganhar

As chances de ganhar na Lotomania variam conforme o número de acertos. Para levar o prêmio principal, que exige 20 acertos, as chances são de uma em 11.372.635. Se você acertar 19 números, a probabilidade é de uma em 352.551. Curiosamente, não acertar nenhum número tem a mesma chance de acertar todos os 20: uma em 11.372.635.

Essas informações são importantes para que os interessados possam fazer suas apostas de forma consciente e informada. Fique atento ao próximo sorteio e boa sorte!