Anvisa proíbe produtos sem comprovação científica de efeitos milagrosos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) tomou uma decisão importante ao proibir a venda, importação, fabricação e uso de medidores de glicose e anéis de acupressão que prometem medir glicose, oxigenação e frequência cardíaca sem o uso de agulhas. Essa informação foi divulgada na última terça-feira (2) e visa proteger os consumidores.

Entre os produtos banidos estão o Glicomax e o Glucomax Pro. A Anvisa justifica a proibição pela falta de eficácia comprovada e pela ausência do registro sanitário que garante a segurança e a qualidade do produto. Essa ação é um passo para proteger os consumidores dos riscos que esses dispositivos não autorizados podem representar no Brasil.

Produtos sem comprovação científica

Os anéis de acupressão que alegam medir níveis de glicose, oxigênio e atividade cardíaca não têm respaldo científico. A Anvisa ressalta que só é possível garantir a precisão dessas medições através de métodos médicos validados. Ao tentar substituir técnicas convencionais, esses dispositivos podem colocar em risco a saúde de pessoas, especialmente aquelas com diabetes. Os medidores de glicose proibidos incluem:

Anel para Acupressão Glucomax (todos)

Glicomax (todos)

Glucomax (todos)

Glucomax Pro (todos)

Divulgação enganosa nas redes sociais

Esses produtos eram amplamente promovidos em redes sociais como Instagram e Facebook. Muitas vezes, campanhas usavam imagens de celebridades, criando uma falsa sensação de confiança no uso desses dispositivos. Essa situação é considerada publicidade enganosa pela Anvisa, um detalhe que preocupa as autoridades pela possibilidade de induzir os consumidores a tomarem decisões que podem prejudicar sua saúde.

Riscos reais à saúde

Um dos maiores perigos para os consumidores é a falsa sensação de segurança proporcionada por esses dispositivos. Quem vive com diabetes, por exemplo, pode acabar negligenciando os testes tradicionais e precisos. Isso pode levar a complicações graves, como hipoglicemia (baixos níveis de açúcar no sangue) ou hiperglicemia (altos níveis de açúcar). Ao trocar métodos confiáveis por alternativas sem eficácia comprovada, os usuários colocam a própria saúde em risco.

Orientação das autoridades

Além de proibir os dispositivos, a Anvisa orienta os consumidores a interromper o uso desses anéis imediatamente. É importante denunciar qualquer tentativa de venda desses produtos. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 642 9782 ou através da Ouvidoria. A mensagem é clara: utilize apenas dispositivos médicos que tenham autorização e estejam devidamente registrados.

Acompanhamento e controle

A vigilância sanitária está atenta e mantém a fiscalização para garantir que esses produtos não voltem ao mercado. O objetivo é assegurar que apenas tecnologias seguras e confiáveis estejam disponíveis para os consumidores. Com isso, as autoridades esperam alertar a população sobre os riscos dos produtos sem comprovação científica e reforçar a importância dos métodos tradicionais e validados para a saúde.