Números consolidados de 13 de outubro de 2025

Casal de Terra Nostra. Foto: Divulgação/TV Globo
confira os números consolidados de 13/10/2025

Na última segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025, a edição especial da novela “Terra Nostra” alcançou um novo recorde de audiência, atingindo picos de 15 pontos. A Globo, que exibe a atração, se destacou novamente no horário nobre devido a essa reprise, mostrando a força de seu conteúdo no público brasileiro.

Enquanto isso, a novela “Vale Tudo” está em sua última semana de exibição, mas apresenta uma queda, ficando abaixo dos 30 pontos de audiência. Este fechamento de ciclo pode trazer mudanças no alinhamento da programação da emissora.

Por outro lado, “A Fazenda 17” também viu sua audiência diminuir. O programa de reality show se viu em uma disputa acirrada com o “The Voice Brasil”, exibido pelo SBT, que vem se aproximando nos índices de audiência.

No que diz respeito às notícias, o “Balanço Geral SP” continua a perder audiência, enquanto o programa “Alô Você” mantém um desempenho estável, o que indica diferenças na preferência do público.

No SBT, a reprise de “Maria do Bairro” se consolida como uma das atrações mais assistidas, revelando a força das novelas clássicas no gosto do telespectador.

Os números de audiência de 13 de outubro destacam os seguintes dados:

– “Hora Um”: 4,6 pontos
– “Bom Dia São Paulo”: 9,6 pontos
– “Bom Dia Brasil”: 9,9 pontos
– “Encontro com Patrícia Poeta”: 7,2 pontos
– “Mais Você”: 7,3 pontos
– “SP1”: 10,7 pontos
– “Globo Esporte”: 10,4 pontos
– “Jornal Hoje”: 12,1 pontos
– “Edição Especial: Terra Nostra”: 13,2 pontos
– “Sessão da Tarde – Uma Nova Chance”: 11,9 pontos
– “SPTV”: 14,3 pontos
– “Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem”: 17,9 pontos
– “Êta Mundo Bom!”: 21,8 pontos
– “SP2”: 23,8 pontos
– “Dona de Mim”: 23,0 pontos
– “Jornal Nacional”: 27,0 pontos
– “Vale Tudo”: 28,6 pontos
– “Tela Quente – Na Mira do Perigo”: 15,4 pontos
– “Jornal da Globo”: 7,6 pontos
– “Conversa com Bial”: 6,1 pontos
– “Dona de Mim (reapresentação)”: 4,8 pontos
– “Comédia na Madrugada – Vai Que Cola”: 4,0 pontos

No SBT, os dados foram os seguintes:

– “Balanço Geral Manhã”: 1,8 pontos
– “Balanço Geral Manhã SP”: 3,3 pontos
– “Fala Brasil”: 4,0 pontos
– “Hoje em Dia”: 3,4 pontos
– “Balanço Geral SP”: 4,9 pontos
– “A Escrava Isaura”: 4,2 pontos
– “Cidade Alerta SP”: 7,1 pontos
– “A Fazenda 17”: 5,3 pontos

Esses dados refletem a audiência nas emissoras de televisão na Grande São Paulo, sendo um importante indicativo para o mercado publicitário. Em 2025, cada ponto de audiência corresponde a cerca de 77.488 domicílios sintonizados.

