Números do 5º sorteio deste domingo (3) são divulgados

A Tele Sena de Pais 2025 está em plena ação e, neste domingo (3), ocorreu o quinto sorteio da edição, revelando novas dezenas que vão animar os participantes da modalidade de Premiação por Pontuação.

Dezenas sorteadas no 5º sorteio da Tele Sena de Pais

As dezenas sorteadas foram: 05, 13, 30, 43 e 44.

Premiações disponíveis na Tele Sena de Pais 2025

Os jogadores da Tele Sena de Pais têm várias oportunidades de ganhar. Confira algumas das premiações:

Ganhe Já : Os participantes podem raspar os nove campos da cartela e, se encontrarem três imagens iguais, ganham na hora um prêmio, que pode ser em dinheiro ou produtos, como smartphones e eletrodomésticos.

Grana Todo Dia : Este sorteio distribui 10 prêmios de R$ 5 mil todos os dias, o que soma 420 ganhadores até o final da campanha.

Painel do "X": Os participantes têm a chance de ir ao palco do SBT para competir por prêmios como 2 carros zero quilômetro, 1 moto, Smart TVs, smartphones e muito mais.

Como participar da Tele Sena de Pais?

Ainda é possível comprar a Tele Sena de Pais 2025. O preço é de R$ 15, e as vendas estão disponíveis até 10 de agosto, quando será realizado o sexto e último sorteio da edição. As cartelas podem ser adquiridas pelo site oficial, no aplicativo ou em pontos de venda físicos.

Acompanhando os sorteios

Os sorteios da Tele Sena são transmitidos ao vivo pelo SBT, todos os dias às 20h. A apresentação é feita por Helen Ganzarolli. As transmissões também podem ser assistidas no canal oficial da Tele Sena no YouTube.

Portanto, não perca a oportunidade de participar e concorrer a prêmios incríveis na edição de 2025!