Cantor dos EUA revela batalha contra doença grave e preocupa fãs

Justin Timberlake recentemente compartilhou em suas redes sociais que está lidando com a doença de Lyme. O cantor, que estava a todo vapor na turnê “Forget Tomorrow”, chegou a pensar em pausar as apresentações, mas conseguiu concluir todos os shows mesmo enfrentando dificuldades de saúde.

A doença de Lyme e outros artistas

Ele não está sozinho nessa batalha; outros músicos, como Justin Bieber, Avril Lavigne e Shania Twain, também enfrentaram o diagnóstico da doença. A Lyme, causada pela bactéria Borrelia burgdorferi, é transmitida por carrapatos do tipo Ixodes. Uma picada pode iniciar uma infecção que se espalha pelo corpo e, quando atinge o sistema nervoso, pode causar sérios problemas, como meningite.

Os efeitos da doença na saúde

Justin comentou sobre como conviver com a Lyme é desafiador: “Conviver com isso pode ser extremamente debilitante, tanto mental quanto fisicamente. Quando recebi o diagnóstico, fiquei chocado, com certeza”. Ele também acrescentou que, naqueles momentos mais difíceis no palco, entendia a razão da dor intensa e da fadiga que sentia.

A doença pode se manifestar inicialmente como uma pequena lesão na pele, parecida com uma virose, trazendo junto febre e dores de cabeça. Com o tempo, os sintomas vão se ampliando, especialmente nas articulações. É importante destacar que, embora a doença de Lyme seja bastante perigosa ao afetar o sistema nervoso e o coração, no Brasil ela é considerada rara, sendo mais comum na Europa e nos Estados Unidos. O nome da doença vem da cidade de Lyme, em Connecticut, onde foi identificada nos anos 70.

Por sua vez, Timberlake expressou otimismo, dizendo: “A alegria que me apresentar me traz supera em muito o estresse passageiro que meu corpo estava sentindo. Estou muito feliz por ter continuado.” Para tratar a Lyme, os médicos geralmente recomendam antibióticos específicos que podem ajudar a combater a infecção.