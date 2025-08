Fimma 2025 inicia nesta segunda em Bento Gonçalves com foco em inovação

A 17ª Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis, conhecida como Fimma Brasil, iniciou nesta segunda-feira (4) e vai até quinta-feira (7) no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. O evento, que acontece das 10h às 19h, reúne mais de 300 marcas nacionais e internacionais, abrangendo todos os setores relacionados à produção de móveis, desde máquinas e insumos até tecnologia e serviços.

Neste ano, a feira ocupa uma área de 58 mil metros quadrados e tem como objetivo destacar a importância da inovação no setor moveleiro. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que os fabricantes de produtos de madeira estão entre os menos inovadores na indústria brasileira, com apenas 31,2% de taxa de inovação.

Um dos destaques da Fimma 2025 é a Praça de Inovação, um espaço de 400 metros quadrados onde indústrias e marcenarias poderão experimentar novas tecnologias, acessar informações e participar de palestras com especialistas. O diretor de Inovação da Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs), Renato Bernardi, afirma que a Praça irá promover um ambiente interativo, semelhante a praças urbanas, onde os visitantes poderão se conectar e discutir novidades do setor.

A programação inclui palestras gratuitas sobre temas como automação, inteligência artificial, sustentabilidade e design. Entre os palestrantes confirmados estão Priscilla Bencke e Tiago Mattos, além de um projeto especial do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul.

Diversas startups também estarão presentes, como Evolutor, Cool Tea e TrashIn, mostrando inovações no setor. A Fimma Brasil é considerada uma das maiores feiras do mundo do segmento, com uma expectativa de movimentar cerca de R$ 1,74 bilhão em negócios e receber 15 mil visitantes de mais de 20 países, incluindo Alemanha e Estados Unidos.

O presidente da Movergs, Euclides Longhi, comentou que a feira está mais conectada com as necessidades do setor, focando em fomentar negócios e inovação. Além disso, a Fimma será carbono neutra, utilizando 100% de energia renovável, com certificação internacional para garantir a neutralização de carbono.

Serviço: