Novo sci-fi do criador de Breaking Bad chega à Apple em novembro

A Apple anunciou o lançamento de sua nova série, chamada Pluribus, que foi criada por Vince Gilligan, conhecido por seu trabalho em Breaking Bad. A estreia está marcada para o dia 7 de novembro, e a plataforma já lançou um teaser curto que provoca curiosidade entre os espectadores.

Pluribus tem sido desenvolvida desde 2022, quando a Apple confirmou que havia adquirido um projeto de Gilligan. A atriz Rhea Seehorn, que já trabalhou com Gilligan na série Better Call Saul, será a protagonista. Embora muitos detalhes ainda não tenham sido divulgados, a sinopse da série já é intrigante: ela gira em torno “do ser humano mais miserável do mundo” que tem a missão de “salvar o mundo da felicidade”. Além de Seehorn, o elenco conta com Karolina Wydra, Carlos Manuel Vesga, Miriam Shor e Samba Schutte.

Atualmente, há apenas uma imagem promocional disponível da atriz na série.

Com o lançamento de Pluribus, a Apple TV Plus expande seu catálogo de séries de ficção científica, que já inclui títulos como Murderbot e novas temporadas de Foundation e Invasion. Além disso, a plataforma está trabalhando em adaptações de obras renomadas, como Neuromancer.