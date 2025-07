Atriz de “Vingadores: Doomsday” comenta sobre Robert Downey Jr.

Com o lançamento do filme “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos”, a atriz Vanessa Kirby, de 37 anos, compartilhou novidades sobre a próxima produção dos Marvel Studios, intitulado “Vingadores: Doomsday”, que chegará aos cinemas em breve.

Em uma entrevista, Kirby destacou a presença de Robert Downey Jr. nos bastidores, que retornará à franquia para interpretar Victor Von Doom. A atriz comentou como Downey Jr. manteve-se sempre presente durante as gravações, descrevendo-o como “o nosso líder”. Ela também brincou ao chamá-lo de “Poderoso Chefão”, reconhecendo o cuidado e a orientação que ele ofereceu à equipe.

Kirby expressou sua gratidão por fazer parte de um elenco tão renomado e revelou que se sentiu inspirada e aliviada por ter um colega de peso como Downey Jr. de volta ao universo Marvel. “É uma jornada realmente linda”, afirmou, animada com o trabalho do ator.

Em março, a Marvel fez história com o anúncio do elenco de “Vingadores: Doomsday”, alcançando um público impressionante de 275 milhões de visualizações em uma transmissão ao vivo que durou mais de cinco horas. No total, 27 novos personagens foram apresentados, incluindo figuras do universo “X-Men” e veteranos da franquia.

“Vingadores: Doomsday” está programado para ser lançado no dia 18 de dezembro de 2026. Além desse filme, a Marvel já confirmou uma sequência chamada “Vingadores: Guerras Secretas”, prevista para estrear em 17 de dezembro de 2027. Essa sequência vem gerando grande expectativa entre os fãs, que estão ansiosos para ver como as histórias se desenvolverão.