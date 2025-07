Revanche entre Poatan e Ankalaev já tem data marcada no UFC

Jiri Prochazka Focado na Luta e na Reserva do Título do UFC

Jiri Prochazka está escalado para uma luta importante contra Khalil Rountree Jr. no UFC 320, que ocorrerá no dia 4 de outubro, em Las Vegas. O ex-campeão meio-pesado, da categoria até 93 kg, também foi nomeado como reserva oficial para a luta principal do evento. Nela, o atual campeão Magomed Ankalaev enfrentará o brasileiro Alex ‘Poatan’ Pereira em uma disputa valendo o cinturão.

Em entrevista ao programa “The Ariel Helwani Show”, Prochazka disse que está preparado para entrar como substituto imediato, caso algum dos lutadores titulares não possa competir. “Esse foi o acordo com o UFC. Se algo acontecer, estarei pronto para entrar”, destacou o atleta da República Tcheca.

Embora o UFC ainda não tenha confirmado oficialmente esse plano de reserva, a notícia comprova o status de Prochazka como um dos principais nomes da sua categoria. Isso se deve à sua vitória por nocaute técnico sobre Jamahal Hill, realizada em janeiro, no UFC 311. Essa situação indica que uma nova vitória pode posicioná-lo como o próximo desafiante ao título.

Foco na Luta com Rountree

Apesar das oportunidades no horizonte, Jiri enfatiza que seu foco está totalmente voltado para a luta contra Rountree. Ele admitiu que, embora deseje uma revanche contra Ankalaev devido a provocações mútuas, vê Rountree como um adversário desafiador e perfeito para o momento. “Quando o encontrei em Vegas, ele parecia o oponente ideal. É um cara normal, técnico e muito dinâmico. Acredito que podemos fazer uma grande luta. Claro que quero voltar ao cinturão, mas o mais importante para mim agora é mostrar minha melhor performance”, comentou.

Khalil Rountree também está em uma boa fase e vem de uma vitória significativa sobre Jamahal Hill no UFC Azerbaijão. Essa conquista ajudou a consolidar sua posição no ranking e lhe garantiu a chance de enfrentar um ex-campeão.

Prochazka, com um cartel que inclui 31 vitórias, cinco derrotas e um empate, continua sendo uma figura central na disputa pelo título da categoria. Ele está determinado a mostrar um desempenho de alto nível em sua próxima luta, em busca de recuperar o cinturão e reafirmar sua posição de destaque no UFC.