Fase da Lua nesta sexta (11) e calendário lunar de julho

Fase Cheia da Lua: Informações e Datas Importantes

Nesta sexta-feira, 11 de julho de 2025, a Lua está na fase cheia. Este é um momento significativo no calendário lunar, pois representa a visibilidade máxima do satélite. Restam apenas sete dias até a próxima fase, que será a Lua minguante.

Calendário Lunar de Julho

O mês de julho conta com as seguintes fases da Lua:

Lua Crescente: Dia 2, às 16h30

Dia 2, às 16h30 Lua Cheia: Dia 10, às 17h36

Dia 10, às 17h36 Lua Minguante: Dia 17, às 21h37

Dia 17, às 21h37 Lua Nova: Dia 24, às 16h11

No início de julho, começamos com a Lua crescente, que vai se transformando na Lua cheia e, posteriormente, na minguante. O mês se encerrará com a Lua nova.

Como Funciona o Ciclo Lunar?

O ciclo lunar, também conhecido como lunação, dura em média 29,5 dias. Durante esse período, a Lua passa por quatro fases: nova, crescente, cheia e minguante. Cada fase dura cerca de sete dias.

Próxima Fase da Lua

A próxima fase da Lua será a minguante, começando em 17 de julho de 2025.

Entendendo as Fases da Lua

As fases da Lua são resultado da interação gravitacional entre a Lua, a Terra e o Sol. Essa dinâmica influencia como vemos o satélite a partir da nossa perspectiva na Terra.

Lua Minguante: Durante essa fase, a Lua se assemelha às letras D ou C, dependendo de onde é observada.

Lua Nova: Aqui, a Lua está alinhada com o Sol, tornando-se invisível para nós, pois está atrás do Sol no céu.

Lua Crescente: Nesta fase, a parte iluminada da Lua parece uma letra C no Hemisfério Sul e uma letra D no Hemisfério Norte.

Lua Cheia: A fase mais luminosa, quando a Lua está oposta ao Sol e reflete sua luz totalmente.

Distância da Lua até a Terra

A distância média da Lua em relação à Terra é de aproximadamente 399.877 km.

Diferenças na Visibilidade

Embora a Lua seja a mesma, sua aparência muda conforme a posição do observador. No Hemisfério Sul, a Lua aparece invertida em relação ao Hemisfério Norte. Além disso, podemos observar sempre a mesma face da Lua, devido ao fato de que seu movimento de rotação e translação ocorre no mesmo período.

Com isso, os amantes do céu têm a oportunidade de apreciar a beleza da Lua cheia e se prepararem para as próximas fases que virão ao longo do mês.