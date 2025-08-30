Notícias

Nova vacina contra o câncer traz esperança de cura global

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Resultados impressionantes de nova vacina contra o câncer geram esperança global por cura
Resultados impressionantes de nova vacina contra o câncer geram esperança global por cura

Nos Estados Unidos, mais precisamente na Universidade da Flórida, cientistas estão trabalhando em uma vacina inovadora contra o câncer, desenvolvida a partir de mRNA. Durante os testes, os resultados foram bastante promissores, com a vacina conseguindo eliminar tumores. Essa pesquisa foi publicada na revista Nature Biomedical Engineering, que traz descobertas importantes na área da saúde.

Essa vacina representa um avanço significativo na luta contra o câncer, uma doença que, infelizmente, afeta muitas pessoas e pode levar à morte. O que a torna especial é como ela interage com o sistema imunológico, preparando o corpo para reconhecer e atacar as células cancerígenas.

Como funciona essa abordagem

O diferencial dessa vacina é que ela atua diretamente na resposta imunológica do corpo. Ao utilizar mRNA, a vacina estimula as células de defesa do organismo a combaterem as células tumorais. Durante o processo, foram utilizados também alguns medicamentos conhecidos como inibidores, como o anti-PD-1. Esses inibidores ajudam a liberar as células T, que são essenciais para manter a saúde do organismo e permitem que elas atuem de forma mais eficaz contra o tumor.

Os testes foram realizados em camundongos com melanoma, que é um tipo de câncer de pele. Os resultados foram animadores: a vacina não apenas teve sucesso na eliminação de tumores malignos, mas também funcionou em casos mais resistentes, incluindo cânceres cerebrais e ósseos.

Os pesquisadores observaram que ao "forçar" os tumores com o PD-L1, houve um chamado para que o sistema imunológico reconhecesse esses cânceres de forma mais eficaz. Isso é semelhante ao funcionamento das vacinas contra a Covid-19, como as desenvolvidas pela Moderna e Pfizer, que também utilizam a tecnologia de mRNA.

Esse recurso de mRNA envolve o uso de nanopartículas lipídicas, que são pequenas bolhas feitas de gordura. Essas nanopartículas ajudam a sinalizar as células do sistema imunológico, gerando uma resposta eficaz. Agora, a próxima etapa desse projeto é levar os testes para humanos, e os pesquisadores estão empenhados em aprimorar ainda mais essa abordagem.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

farmácia é interditada por comercializar medicamentos proibidos

Farmácia é fechada por vender medicamentos proibidos

20 minutos atrás
veículo elétrico da BYD com quase 400 km/h pode ser o mais rápido do planeta

Veículo elétrico da byd pode ser o mais rápido do mundo

1 hora atrás
País europeu oferece até 16 mil reais por mês para brasileiros

País europeu disponibiliza até 16 mil reais mensais a brasileiros

2 horas atrás
validade pode ser de apenas 3 anos

Validade pode ser reduzida para apenas três anos

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo