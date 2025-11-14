Entretenimento

Record analisa Rafa Brites, Felipe Andreoli e André Marques para ‘Casa do Patrão’

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 34 minutos atrás
1 minuto de leitura
Boninho produz Casa do Patrão. Foto: Reprodução
Record avalia Rafa Brites, Felipe Andreoli e André Marques para comandar ‘Casa do Patrão’

A Record está se preparando intensamente para o lançamento de um novo reality show chamado “Casa do Patrão”, que está previsto para estrear entre abril e julho de 2026. A produção, idealizada por Boninho, já movimenta os bastidores da emissora, que busca definir rapidamente o apresentador. Atualmente, três nomes estão em destaque como possíveis anfitriões do programa: Rafa Brites, Felipe Andreoli e André Marques.

Rafa Brites e Felipe Andreoli ganharam destaque por sua apresentação na última temporada do “Power Couple Brasil”, cuja performance foi bem avaliada pela direção da emissora. Por outro lado, André Marques, que esteve afastado da TV aberta por três anos, voltou ao foco da Record. Ele atualmente apresenta “Angélica ao Vivo”, um programa exibido por temporadas no GNT, o que facilita sua possível transição para “Casa do Patrão”.

A estreia do reality está agendada para abril de 2026, no mesmo espaço onde antes era exibido o “Power Couple”. O projeto é considerado uma das principais apostas da Record para o próximo ano. A emissora já começou a dialogar com grandes marcas para fechar contratos publicitários, mesmo antes de apresentar oficialmente o plano comercial. Para isso, três casas totalmente novas serão construídas, possivelmente dentro do mesmo complexo utilizado por “A Fazenda”, mas sem aproveitamento da antiga estrutura.

O superintendente de comercialização da Record, Alarico Naves, destacou a importância do projeto, afirmando que a emissora possui um contrato com Boninho para produzir esse formato diferenciado de reality show, que ele nunca fez antes como produtor.

Embora poucos detalhes sobre a dinâmica do programa tenham sido divulgados, a expectativa é que siga o estilo de outros realities, com elementos de confinamento, provas, festas e prêmios em dinheiro. O formato deve apresentar uma hierarquia interna entre os participantes, algo já utilizado em outros programas na televisão.

A Record busca unir a intensidade do jogo com um forte engajamento nas plataformas digitais, consolidando sua presença no setor de entretenimento. “Casa do Patrão” é visto internamente como uma das estreias mais aguardadas da televisão brasileira para 2026.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 34 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Viviane Araújo. Foto: Reprodução/Youtube

Viviane Araújo celebra papel importante em ‘Três Graças’

4 horas atrás
Juan Jullian. Foto: Divulgação

Globo lança ‘Próxima Página’, série sobre ética e ambição na literatura

5 horas atrás
Foto: Divulgação/Record

Reinaldo Gottino e Carolina Ferraz no ‘Acerte ou Caia!’ domingo

7 horas atrás
Elenco do MasterChef Celebridades. Foto: Melissa Haidar/Band.

Band apresenta ‘MasterChef Celebridades’ com 12 famosos na competição

20 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo