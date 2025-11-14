Record analisa Rafa Brites, Felipe Andreoli e André Marques para ‘Casa do Patrão’

A Record está se preparando intensamente para o lançamento de um novo reality show chamado “Casa do Patrão”, que está previsto para estrear entre abril e julho de 2026. A produção, idealizada por Boninho, já movimenta os bastidores da emissora, que busca definir rapidamente o apresentador. Atualmente, três nomes estão em destaque como possíveis anfitriões do programa: Rafa Brites, Felipe Andreoli e André Marques.

Rafa Brites e Felipe Andreoli ganharam destaque por sua apresentação na última temporada do “Power Couple Brasil”, cuja performance foi bem avaliada pela direção da emissora. Por outro lado, André Marques, que esteve afastado da TV aberta por três anos, voltou ao foco da Record. Ele atualmente apresenta “Angélica ao Vivo”, um programa exibido por temporadas no GNT, o que facilita sua possível transição para “Casa do Patrão”.

A estreia do reality está agendada para abril de 2026, no mesmo espaço onde antes era exibido o “Power Couple”. O projeto é considerado uma das principais apostas da Record para o próximo ano. A emissora já começou a dialogar com grandes marcas para fechar contratos publicitários, mesmo antes de apresentar oficialmente o plano comercial. Para isso, três casas totalmente novas serão construídas, possivelmente dentro do mesmo complexo utilizado por “A Fazenda”, mas sem aproveitamento da antiga estrutura.

O superintendente de comercialização da Record, Alarico Naves, destacou a importância do projeto, afirmando que a emissora possui um contrato com Boninho para produzir esse formato diferenciado de reality show, que ele nunca fez antes como produtor.

Embora poucos detalhes sobre a dinâmica do programa tenham sido divulgados, a expectativa é que siga o estilo de outros realities, com elementos de confinamento, provas, festas e prêmios em dinheiro. O formato deve apresentar uma hierarquia interna entre os participantes, algo já utilizado em outros programas na televisão.

A Record busca unir a intensidade do jogo com um forte engajamento nas plataformas digitais, consolidando sua presença no setor de entretenimento. “Casa do Patrão” é visto internamente como uma das estreias mais aguardadas da televisão brasileira para 2026.