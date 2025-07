Ressurreição, com Michael C. Hall, estreia em breve

Dexter: Ressurreição é a nova série da famosa franquia que traz de volta o ator Michael C. Hall, conhecido por seu papel em Six Feet Under. A série continua a história do icônico personagem Dexter Morgan, que protagonizou as anteriores Dexter (2006-2013) e Dexter: New Blood (2022). Os novos episódios estão disponíveis semanalmente no Paramount+.

O que acontece em Dexter: Ressurreição?

A série Dexter: Ressurreição revela o que realmente aconteceu com Dexter após os eventos de Dexter: New Blood. Muitos acreditavam que o serial killer tinha chegado ao fim, mas a nova trama mostra que ele está, na verdade, muito vivo. A história promete trazer reviravoltas emocionantes e aprofundar o universo do personagem.

Além de Michael C. Hall, o elenco conta com o retorno de outros personagens importantes. James Remar volta a interpretar Harry Morgan, pai de Dexter, enquanto David Zayas retoma o papel do colega de trabalho, Angel Batista. O filho de Dexter, Harrison Morgan, é interpretado por Jack Alcott. A série também traz vilões icônicos como Arthur Miller, o conhecido Assassino da Trindade, que é interpretado por John Lithgow, além de Miguel Prado, interpretado por Jimmy Smits.

Novos rostos também fazem parte do elenco, incluindo grandes nomes como Uma Thurman, Peter Dinklage, Krysten Ritter, Eric Stonestreet, David Dastmalchian e Neil Patrick Harris, ampliando ainda mais as possibilidades da história.

Quando será lançado o próximo episódio?

A temporada de Dexter: Ressurreição é composta por dez episódios no total. O quinto episódio será disponibilizado na plataforma de streaming Paramount+ na próxima sexta-feira, dia 1º de agosto, a partir das 4h, no horário de Brasília. Os fãs da série podem aguardar ansiosamente por mais esta atualização na jornada de Dexter.

Para aqueles que estão curiosos sobre como Dexter sobreviveu, a série promete explicar as circunstâncias que permitiram seu retorno. Com novos desafios e encontros, a trama segue capturando a atenção de espectadores em todo o mundo.