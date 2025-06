Mentoria da CNH para fortalecer estudantes em situação de pobreza

Voluntários do Centro de Tecnologia da CNH na Índia estão ajudando estudantes em situação de vulnerabilidade econômica a melhorar sua autoconfiança, habilidades profissionais e chances de empregabilidade. Esse esforço é parte do Projeto Margdarshan, que significa “orientação” em hindi.

A educação é uma ferramenta poderosa para a transformação social, especialmente em países como a Índia, onde muitos jovens enfrentam barreiras econômicas que dificultam sua formação acadêmica. O projeto, iniciado em 2023, foca principalmente em estudantes de engenharia que precisam de apoio em suas jornadas educacionais.

No Projeto Margdarshan, os mentores, que são engenheiros do Centro de Tecnologia da CNH, se dedicam a oferecer nove horas de mentoria individual ao longo do ano letivo. As sessões incluem o desenvolvimento de habilidades de comunicação e apresentação, além de orientações para a elaboração de currículos e simulações de entrevistas de emprego. Durante o ano acadêmico de 2023-2024, 40 estudantes participaram do programa, que agora está na sua terceira edição. Para o ano de 2024-2025, 45 novos alunos estão se juntando à iniciativa. A seleção de alunos para o ano acadêmico de 2025-2026 já está em andamento.

Essas ações visam não apenas a formação profissional, mas também o fortalecimento da autoconfiança dos jovens, aumentando suas chances de sucesso no mercado de trabalho. O envolvimento dos voluntários é um aspecto essencial do projeto, pois eles compartilham suas experiências e conhecimentos, oferecendo apoio crucial a esses estudantes.