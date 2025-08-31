Mil trabalhadores perdem emprego com fechamento de lojas

A Kroger, uma das maiores redes de supermercados dos Estados Unidos, anunciou um plano de reestruturação que inclui o fechamento de 60 lojas até 2026. A decisão vai impactar principalmente aquelas unidades que estão com desempenho abaixo do esperado. Além disso, a empresa deve demitir cerca de 1.000 funcionários do setor corporativo.

Esse movimento é uma tentativa de melhorar as operações e redirecionar recursos para áreas que a empresa considera mais estratégicas. A reestruturação acontece após o bloqueio judicial de uma fusão proposta com a Albertsons, o que levantou preocupações sobre a concorrência no mercado.

Estratégias para o próximo ano

O fechamento das lojas vai afetar principalmente as que têm menor performance, fazendo parte de um esforço para criar um modelo de negócios mais eficiente. Mesmo assim, a Kroger não está desacelerando. A empresa tem planos de abrir novas lojas nos próximos anos.

Essas ações representam uma tentativa de equilibrar a reestruturação interna com um crescimento mais sustentável. Apesar das dificuldades, a Kroger está focada em se manter competitiva no mercado de supermercados nos Estados Unidos.

E o que isso significa para os funcionários?

Os cortes na empresa vão atingir principalmente o setor administrativo, o que significa que funções essenciais nas lojas, centros de distribuição e unidades de fabricação devem ser preservadas. A Kroger também se comprometeu a realocar os colaboradores afetados sempre que possível. A ideia é não só cortar custos, mas também aproveitar os talentos nas áreas que mais precisam de atenção.

Desafios e mudanças no cenário competitivo

A tentativa de fusão com a Albertsons era uma estratégia para fortalecer a posição da Kroger no mercado. No entanto, com o bloqueio da fusão pela FTC, surgiram novas disputas legais entre as duas empresas. Agora que estão competindo, Kroger e Albertsons enfrentam um ambiente mais desafiador, especialmente com o Walmart e a Amazon dominando cada vez mais o setor.

Mesmo com esse novo cenário, a Kroger continua focada em aumentar sua presença por meio de lojas mais eficientes.

Varejo em transformação

O varejo de alimentos está passando por mudanças rápidas. As consequências do bloqueio da fusão, junto com a reestruturação da Kroger, mostram como é importante para as empresas se adaptarem às novas realidades do mercado.

A Kroger busca se destacar nessa transformação, redirecionando recursos e enfrentando desafios regulatórios ao mesmo tempo em que expande sua presença. Com mais consumidores fazendo compras online e procurando preços mais competitivos, a Kroger se prepara para atender essas novas demandas com estratégias mais eficazes.