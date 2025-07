Netflix anuncia filme sobre crime que surpreendeu o Brasil

A Netflix anunciou nesta terça-feira, 29 de agosto, a primeira imagem de Lorena Comparato interpretando Elize Matsunaga. O filme, que está em produção, é um thriller psicológico com elementos de melodrama e é baseado na história real de Elize, que foi condenada por assassinar e esquartejar seu marido, Marcos Kitano Matsunaga. O crime aconteceu em maio de 2012 e teve grande repercussão no Brasil, sendo conhecido publicamente como o caso Yoki, devido à posição de Marcos como CEO de uma empresa de alimentos.

A narrativa promete explorar profundamente a psicologia de Elize, abordando a complexidade de seu relacionamento com Marcos e as decisões que levaram a um dos crimes mais chocantes da história brasileira. Questões como classe social, poder e violência estarão no centro da trama, oferecendo um olhar detalhado sobre os fatores que influenciaram o crime.

Lorena Comparato, que é reconhecida por sua capacidade de atuar em diferentes gêneros, atualmente participa das produções “Rensga Hits!” na Globoplay e “Volte Sempre” no Multishow. A atriz comentou sobre o desafio de interpretar Elize: “É uma construção cheia de nuances. Faz parte da minha responsabilidade como artista abordar um crime real, com consequências graves. Espero que o filme abra espaço para discussões importantes na sociedade”, afirmou.

O roteiro do filme é escrito por Raphael Montes, um roteirista conhecido por outros sucessos, como “A Menina que Matou os Pais” e “Bom Dia, Verônica”. Mariana Torres também contribui com o roteiro. Montes não é apenas roteirista, mas também um dos produtores associados do projeto, que conta com produção executiva de Gustavo Mello, da Boutique Filmes. A direção do longa-metragem fica a cargo de Vellas, conhecido pelo trabalho em “DNA do Crime”.

O elenco inclui ainda o ator Luciano Quirino, que interpretará o delegado encarregado das investigações do caso, além de outros nomes como Henrique Kimura, Miwa Yanagizawa, Julia Shimura e Denise Weinberg. Embora o filme esteja em produção, ainda não há uma data definida para sua estreia na Netflix.

Vale lembrar que este caso já foi abordado em uma série documental da Netflix em 2021, denominada “Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime”. Além disso, Elize será retratada em uma série ficcional produzida pelo Prime Video, que se concentrará em sua vida no presídio de Tremembé, com a atriz Carol Garcia no papel de Elize.

Atualmente, Elize Matsunaga está em liberdade condicional, após cumprir dez anos de prisão pelo assassinato e esquartejamento do marido. Ela havia sido condenada a 19 anos e 6 meses, mas sua pena foi reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça.