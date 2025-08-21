Navio mais antigo do mundo vira hotel de luxo na Indonésia

O antigo navio SS Medina é um exemplo incrível de como a história pode ser preservada e transformada. Considerado um dos mais antigos navios de passageiros do mundo, ele foi construído em 1914 e já passou por diversas reviravoltas até se tornar o luxuoso Doulos Phos The Ship Hotel, que agora fica na ilha de Bintan, na Indonésia.

Ao longo de mais de um século, o Medina teve várias funções. Já foi cargueiro, participou de operações militares e até virou uma biblioteca flutuante missionária, levando livros e mensagens a mais de 100 países. Mas essa trajetória não foi fácil; o navio enfrentou desafios, incluindo um ataque em 1991 nas Filipinas, onde dois de seus passageiros perderam a vida.

### Uma história marcada por mudanças

O SS Medina começou sua jornada transportando cebolas e outros produtos. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, foi incorporado ao exército americano, passando depois a se tornar um navio de passageiros e, eventualmente, um cruzeiro de luxo. Na fase final de sua vida no mar, operou como o MV Doulos, uma biblioteca flutuante missionária.

### O salvador do navio

Em 2010, o futuro do SS Medina parecia sombrio. Sem condições de navegação e prestes a ser desmontado, ele foi leiloado. Foi então que Eric Saw, um empresário de Cingapura, decidiu arrematar o navio por cerca de 900 mil euros, ou aproximadamente US$ 1,1 milhão. Ele dedicou 15 anos e boa parte de sua fortuna para restaurá-lo, sentindo que era um chamado de Deus. Em suas palavras: “Se eu não tivesse esse projeto, talvez tivesse uma Ferrari e uma Lamborghini na garagem.”

Após a compra, começou uma longa jornada de restauração. Em 2015, com o uso de guindastes e uma plataforma de concreto, o navio foi finalmente trazido para terra firme.

### Detalhes da restauração

O projeto de restauração custou em torno de US$ 18 milhões, quase 100 milhões de reais. O hotel mantém uma mistura de modernidade e a história do passado. Foram instalados novos sistemas de segurança, elevadores e encanamentos, mas muitos elementos originais foram preservados. Por exemplo, seis botes salva-vidas ainda estão pendurados nas laterais, e o motor antigo foi mantido intacto.

Inclusive, a hélice gigante, que antes estava submersa, agora se destaca. O casco do navio, com 130 metros de comprimento, ainda impressiona, construído com placas de aço unidas por rebites.

### A experiência do hóspede

Os visitantes que se hospedam no Doulos Phos têm a oportunidade de conhecer cerca de 100 cabines e suítes. Algumas possuem janelas redondas tradicionais, enquanto outras têm varandas com vista para o mar. As diárias variam entre US$ 105 e US$ 235, oferecendo uma experiência que mistura o charme do passado ao conforto moderno.

Eric Saw, que não recebe salário, afirma que todo o lucro gerado pelo hotel é destinado a causas sociais cristãs. Ele recebe apenas um dólar simbólico por ano, demonstrando um compromisso profundo com o legado que está ajudando a manter.

### O legado do SS Medina

Convertido em Doulos Phos The Ship Hotel, o SS Medina não é apenas um lugar para ficar, mas um testemunho vivo de sua impressionante trajetória. Uma embarcação que enfrentou guerras, ataques e mudanças de propósito, agora se tornou um destino turístico único.

“Ela é só uma massa de aço. O que fazemos com ela é o que dá significado”, diz Saw, carinhosamente se referindo ao transatlântico como “a grande dama dos mares”. Hoje, na bela ilha de Bintan, os visitantes têm a chance de vivenciar um pedaço dessa história rica, em um local que quase se tornou sucata, mas que agora é um símbolo de memória e exclusividade.