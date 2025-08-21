Gisele Bündchen revela seu método de beleza duradoura

Gisele Bündchen é uma figura icônica no mundo da moda. Afinal, não é todo dia que vemos uma modelo brasileira se tornar uma lenda viva, não é mesmo? Sua elegância e beleza a destacam, tornando-a uma das mais reconhecidas globalmente.

Aos 45 anos, Gisele continua radiante, mesmo já tendo feito algumas cirurgias plásticas no passado. Com um olhar confiante, ela afirma que não sente mais a necessidade de procedimentos. Recentemente, ela compartilhou seu segredo para essa aparência impecável durante uma coletiva em Genebra, na Suíça.

O que pode surpreender muitos é que ela relaciona sua beleza com as fases da Lua. Gisele, que é do signo de câncer, tem uma conexão especial com esse satélite natural e conta que aprendeu sobre suas fases desde criança, com sua avó. Para ela, certas mudanças na Lua influenciam aspectos importantes, como o crescimento. Ela até mencionou que costuma cortar o cabelo na lua crescente!

Como manter o corpo saudável após os 40? Gisele Bündchen tem a receita

Além de ser mãe de três filhos, Gisele se mantém em forma com uma rotina equilibrada e sem exageros. Em seu livro, “Nutrir: Receitas simples para corpo e alma”, ela compartilha detalhes da sua rotina, desde exercícios até hábitos alimentares.

São 14 dicas que fazem parte dos seus segredos para manter o corpo e a mente saudáveis. Vamos a elas:

Acordar cedo;

Raspar a língua;

Hidratar-se bem;

Meditar;

Passear com os cachorros;

Praticar oil pulling (técnica de bochecho com óleo);

Fazer exercícios físicos;

Tomar um café da manhã nutritivo;

Incorporar exercícios leves durante a manhã de trabalho;

Almoçar 4 a 5 horas após o jantar;

Tomar um chá de ervas à tarde;

Jantar 4 horas após o almoço;

Levar os cachorros para passear após a refeição;

Dormir entre 21 e 22 horas.

Esses hábitos simples ajudam não só a manter um corpo definido, mas também a trazer um equilíbrio para a vida cotidiana. Gisele nos mostra que, com uma pitada de disciplina e cuidado, é possível se sentir bem em qualquer fase da vida.