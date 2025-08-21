Notícias

Navio mais antigo do mundo é hoje hotel de luxo na Indonésia

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 38 minutos atrás
2 minutos lidos
SS Medina, Navio, Hotel de luxo
Doulos Phos The Ship Hotel fica em uma ilha em formato de âncora na Indonesia. — Foto: Reprodução/Instagram/@doulosphostheshiphotel

O SS Medina, o que já foi considerado o navio de passageiros mais antigo do mundo, ganhou uma transformação impressionante. Construído em 1914, esse navio passou por várias fases antes de se tornar o Doulos Phos The Ship Hotel, que fica na bela ilha de Bintan, na Indonésia.

Ao longo de mais de 100 anos, o Medina teve uma trajetória brilhante. Ele começou como cargueiro, serviu em operações militares, fez cruzeiros e até se transformou em uma biblioteca flutuante missionária. Agora, após uma restauração que levou anos e custou milhões, o navio se firmou como um luxuoso hotel, preservando parte de sua rica história.

Uma história marcada por mudanças

O SS Medina começou sua jornada transportando cebolas e outros produtos, mas a história mudou com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, quando foi incorporado ao exército americano. Depois, virou um navio de passageiros e passou a oferecer cruzeiros luxuosos.

Nos últimos anos de atividade, o navio recebeu o nome de MV Doulos e se tornou uma biblioteca flutuante, visitando mais de 100 países, levando livros e promovendo a evangelização. Durante essa fase, o navio enfrentou momentos perigosos, como em 1991, quando separatistas muçulmanos atacaram a embarcação nas Filipinas, resultando em tragédias.

O salvador do navio

Em 2010, sem condições de navegar e prestes a ser leiloado, o SS Medina encontrou seu salvador. O empresário de Cingapura Eric Saw, aos 74 anos, decidiu comprar o navio por 900 mil euros, cerca de 1,1 milhão de dólares. Ele dedicou 15 anos e sua fortuna pessoal para preservar a embarcação.

Saw comentou que, se não estivesse comprometido com esse projeto, poderia ter uma coleção de carros luxuosos. Mas sentiu que era um chamado de Deus. Após a compra, começou um longo processo de restauração, e, em 2015, com a ajuda de guindastes e plataformas especiais, o navio foi trazido para a terra firme.

Detalhes da restauração

A restauração custou em torno de 18 milhões de dólares, quase 100 milhões de reais. O hotel combina modernidade com a preservação da história. Foram instalados novos sistemas de segurança e encanamentos, mas muitos elementos originais foram mantidos.

Seis botes salva-vidas ainda estão pendurados, o motor original ficou intacto e parte das cabines foi preservada. A hélice gigante, que antes ficava submersa, agora é uma atração à parte. O casco de 130 metros continua chamando a atenção, feito com placas de aço e rebites.

A experiência do hóspede

Os corredores de teto baixo levam a cerca de 100 cabines e suítes, algumas com janelas redondas típicas, e outras com varandas de frente para o mar. As diárias vão de 105 a 235 dólares, buscando oferecer uma mistura entre a sensação de estar em um navio histórico e o conforto de um resort moderno.

Apesar dos preços, Eric Saw não recebe salário, apenas 1 dólar simbólico por ano. Todo lucro do hotel é destinado a causas sociais cristãs, algo que o empresário valoriza profundamente.

O legado do SS Medina

Hoje, como Doulos Phos The Ship Hotel, o antigo navio centenário continua viva a sua história. De cargueiro a cruzeiro, de navio missionário a hotel de luxo, essa embarcação já atravessou guerras e mudanças de propósito.

“Ela é só uma massa de aço. O que fazemos com ela é o que dá significado”, diz Saw, carinhosamente chamando o navio de “a grande dama dos mares”. Agora, no coração da ilha de Bintan, os visitantes podem vivenciar uma parte dessa trajetória única. O que quase virou sucata agora é um destino turístico que oferece uma experiência marcada por memórias e exclusividade.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 38 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Nova fórmula do Ozempic acelera a perda de peso de forma surpreendente

Ozempic lança nova fórmula para acelerar perda de peso

26 minutos atrás
SS Medina, Navio, Hotel de luxo

Navio mais antigo do mundo vira hotel de luxo na Indonésia

38 minutos atrás
Gisele Bündchen expõe método para a beleza eterna

Gisele Bündchen revela seu método de beleza duradoura

56 minutos atrás
soluções naturais para eliminar cansaço no rosto

sistemas naturais para reduzir o cansaço facial

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo