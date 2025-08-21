Ozempic lança nova fórmula para acelerar perda de peso

Desenvolvida pela Viking Therapeutics, uma nova fórmula chamada VK2735 promete ajudar na perda de peso. Em formato de cápsula, essa solução se destaca pelo potencial de ser uma alternativa para quem usa o Ozempic, um medicamento voltado para diabetes tipo 2. Os resultados obtidos até agora mostram que é possível perder até 12,2% do peso em apenas 13 semanas, com base em testes realizados com 280 pessoas dos Estados Unidos.

Os efeitos

A obesidade é uma realidade para muitos, e a Viking Therapeutics está se unindo a gigantes como Eli Lilly e Novo Nordisk para oferecer uma solução. Nos testes, os participantes tinham uma média de 101,9 kg e, com o uso do VK2735, conseguiram emagrecer de forma significativa.

Os testes foram bem estruturados. Entre 300 pessoas, cinco grupos diferentes testaram doses que variavam de 15 mg a 120 mg do VK2735, enquanto outro grupo tomou placebo. Um dado interessante é que, em 97% dos casos, os participantes conseguiram perder cerca de 5% do seu peso. Os efeitos colaterais foram, em sua grande maioria, leves e relacionados ao sistema gastrointestinal.

Essa nova fórmula atua por meio de hormônios como GIP e GLP-1, que ajudam a proporcionar uma sensação de saciedade e, por consequência, reduzem o apetite. Assim, a perda de peso se torna um pouco mais acessível. Para quem busca uma alternativa rápida e eficaz contra a obesidade, o VK2735 surge como uma opção a ser considerada, sempre lembrando da importância de seguir as orientações médicas.

A Viking Therapeutics não planeja parar por aqui. Eles estão comprometidos em continuar as pesquisas, inclusive buscando formas de minimizar os efeitos colaterais. Vale mencionar que cerca de 20% dos voluntários precisaram interromper o uso, devido a desconfortos gastrointestinais. Essa é uma questão a ser ponderada, mas reforça a necessidade de acompanhamento durante o tratamento.