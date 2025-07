iPhones que não receberão atualizações em 2025

A Apple sempre surpreende com suas inovações e, em junho, anunciou o iOS 26. Esse novo sistema promete ser uma verdadeira revolução nos iPhones, trazendo novidades que podem mudar a forma como você interage com seu celular. O lançamento está previsto para o segundo semestre de 2025, com a expectativa de que chegue às lojas em setembro. Mas atenção: nem todos os aparelhos poderão aproveitar essas atualizações.

Infelizmente, os iPhones XR, XS e XS Max, que foram lançados em 2018, não vão receber o iOS 26 e continuarão com o iOS 18. É uma pena para quem ainda usa esses modelos, já que eles vão ficar de fora das novidades.

Detalhes do iOS 26

O iOS 26 promete trazer um novo visual deslumbrante, chamado Liquid Glass. Essa mudança visa tornar a experiência do usuário mais fluida, com uma interface inspirada no visionOS. Imagine uma tela com efeitos que lembram vidro líquido, não é incrível?

Além desse redesign, a Apple fez grandes avanços em inteligência artificial. Um recurso que chama a atenção é o Hold Assist, que permite que você abandone chamadas de espera facilmente. Outro destaque é o Live Translation, que oferece traduções em tempo real durante ligações e chamadas pelo FaceTime. Isso pode tornar sua comunicação muito mais fácil, especialmente com pessoas de diferentes idiomas.

Os aplicativos da Apple, como CarPlay, Apple Music e Apple Maps, também vão ganhar melhorias. Por exemplo, você poderá traduzir letras de músicas e navegar de forma mais eficiente no Apple Maps, utilizando um recurso que mostra locais que você já visitou. Isso promete facilitar bastante a sua experiência!

Modelos compatíveis com o iOS 26

Agora, vamos falar sobre quais iPhones poderão atualizar para o iOS 26. Os modelos que vão receber essa versão incluem as séries 11, 12, 13, 14, 15 e os mais recentes da linha 16 — tanto as versões normais quanto as Pro e Max. Além disso, quem tem um iPhone SE de segunda geração ou posterior também poderá fazer a atualização.

A Apple decidiu deixar de fora os iPhones XS, XR e XS Max, priorizando a experiência em dispositivos mais novos. Isso significa que os usuários desses modelos mais antigos ficarão sem algumas das tecnologias avançadas que o iOS 26 traz, especialmente em termos de inteligência artificial.

Essas mudanças constantes mostram o compromisso da Apple em manter seus dispositivos sempre atualizados e na ponta da inovação. Embora alguns aparelhos mais antigos sejam excluídos, essa estratégia busca garantir que os usuários com modelos mais novos possam desfrutar de grandes avanços em usabilidade e funcionalidade.