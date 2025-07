Hotel brasileiro escolhido como o melhor do mundo atrai turistas

O Hotel Colline de France, localizado em Gramado, no Rio Grande do Sul, conquistou um reconhecimento de peso: foi eleito o melhor hotel do mundo pelo Traveller’s Choice 2021, do TripAdvisor. Esse prêmio não é só um troféu na prateleira; ele reflete a experiência incrível que o hotel oferece aos seus hóspedes, superando concorrentes em lugares badalados como Maldivas e Suíça.

Essa vitória é fruto das avaliações positivas que os visitantes deixam, ressaltando a qualidade do serviço e o encanto do local. E é claro que o Colline de France sabe como surpreender.

O diferencial do Colline de France

O que torna o Colline de France tão especial? A resposta está na mistura certeira de sofisticação francesa com uma pitada de calor brasileiro. Com apenas 34 suítes, cada uma delas conta com móveis esculpidos à mão e detalhes em dourado que encantam logo na chegada.

Um dos pontos altos é o café da manhã, que é um verdadeiro show à parte: ele é servido ao som de um piano ao vivo, criando um clima especial. Os pratos trazem à mesa uma fusão de sabores franceses e brasileiros, proporcionando uma experiência completa para os sentidos.

Gramado: um destino que brilha

A conquista do Colline de France coloca Gramado ainda mais em evidência como um destino turístico top de linha. Situada na serra gaúcha, essa cidade charmosa é famosa por suas influências culturais europeias e por atrações icônicas, como o Natal Luz. Além do Colline, Gramado abriga outros hotéis renomados, reforçando sua imagem como um centro de turismo de luxo no Brasil.

O Hotel Colline de France realmente elevou os padrões de hospitalidade no país. Com Gramado se solidificando como um destino de referência, continua-se a esperar que investimentos na infraestrutura local atraiam turistas de todos os cantos do mundo.