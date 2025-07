Aldeíde se envolve em romance com personagem mais jovem

A personagem Aldeíde, interpretada por Karine Teles, terá um novo romance nos próximos episódios da novela “Vale Tudo”. Ela voltará ao Brasil após a morte de seu marido e, durante a visita à casa de sua melhor amiga, Consuêlo, irá se sentir atraída por André, o filho da amiga, que a atenderá sem camisa.

Esse reencontro acontece quando Aldeíde retorna ao Brasil muito rica, após herdar a fortuna de Laudelino, interpretado por Herson Capri. Assim que chega, ela se depara com André, vivido por Breno Ferreira, e, em um momento desajeitado, acaba tropeçando e caindo nos braços dele. A sensação entre os dois será instantânea, criando um início de romance entre eles.

Entretanto, esse momento será interrompido pela chegada de Consuêlo, que fará questão de acolher Aldeíde calorosamente. Espera-se que essa cena seja exibida no episódio 94 da trama.

Por outro lado, Raquel, personagem de Taís Araújo, passará por um momento de desespero ao descobrir que Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, foi a verdadeira responsável pelo sumiço de uma mala cheia de dinheiro. Ela tentará impedir a partida de Ivan, vivido por Renato Góes, e, cheia de arrependimento, pedirá perdão a ele.

A cozinheira vai até o apartamento do ex-namorado, mas ao chegar lá, se depara com Luciano, que agora mora no local. Ele a informará que Ivan está a caminho de Roma, pronto para se mudar com sua nova namorada.

Além disso, Mário Sérgio, interpretado por Thomás Aquino, enfrentará as consequências de suas ações ao provocar Solange, vivida por Alice Wegmann. Após insinuar que Solange conquistou um cargo melhor devido ao relacionamento com Renato, ele será expulso de casa e também perderá seu emprego na agência onde trabalhava. As cenas sobre esse desdobramento estão programadas para ir ao ar na próxima segunda-feira.

Esses novos eventos prometem gerar muitas emoções e reviravoltas na novela, deixando os espectadores ansiosos pelos próximos episódios.