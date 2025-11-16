Município brasileiro com águas cristalinas se destaca como destino favorito

O município de Barra do Garças, em Mato Grosso, está se tornando um verdadeiro paraíso para os fãs de ecoturismo. Com suas águas cristalinas, cânions impressionantes e formações rochosas deslumbrantes, essa joia ainda é pouco conhecida no Brasil. Localizada no Vale Araguaia, a cerca de 500 km da capital Cuiabá, Barra do Garças encanta pela beleza única de seus atrativos. Recentemente, uma equipe do canal Rolê Família passou oito dias explorando essa área e saiu encantada, apontando-a como um dos seus destinos favoritos no país.

Com cerca de 69 mil habitantes, a cidade possui uma logística de acesso um tanto peculiar. O aeroporto mais próximo, em Goiânia (GO), fica a aproximadamente cinco horas de carro. Durante sua estadia, a equipe do Rolê Família aproveitou o melhor de Barra do Garças e também conheceu os cânions do Rio Araguaia, a mística Serra do Roncador e as cachoeiras incríveis de Nova Xavantina. O resultado foi uma experiência que revela o imenso potencial turístico da região.

O impacto visual das águas cristalinas

As belezas naturais de Barra do Garças têm como destaque a cristalinidade de suas águas, que promete uma experiência única para quem visita. O tour começou pelas cachoeiras Azul e Perdida, no Recanto da Serra. Após uma trilha de nível moderado, de cerca de 6 km, a Cachoeira Azul impressiona com sua queda de 45 metros e um poço de água azul cristalina. O cenário é tão encantador que foi descrito como um "pedacinho do paraíso". Já a Cachoeira Perdida, apesar de menor, não deixa a desejar e oferece uma hidromassagem natural deliciosa perto da queda d’água.

Outro lugar que surpreende é o Santuário das Araras, na Estância Favo de Mel. Com uma trilha de 11 km, que exige um pouco mais dos aventureiros, a recompensa é um poço rodeado por paredões espetaculares e araras voando sobre a água. Os visitantes ficam boquiabertos com a beleza do local, que facilmente entra na lista dos pontos mais incríveis do Brasil.

Trilha, aventura e misticismo

Barra do Garças também oferece roteiros empolgantes que misturam aventura e um toque de misticismo, especialmente na Serra do Roncador. Durante a flutuação no Azul das Águas, a equipe ficou impressionada com a cor vibrante da água nos cânions. O acesso pode variar em dificuldade, dependendo do veículo usado, mas vale a pena. O passeio inclui paradas em lugares como a Cachoeira do Portal Encantado e a Cachoeira da Conquista, onde o poço verde é descrito como "absurdamente lindo".

Além disso, o Complexo da Miragem e o Vale das Águas, embora menos conhecidos, revelam um cenário espetacular para aqueles que buscam tranquilidade e beleza. O guia local, Ralf, também destaca a famosa Serra do Roncador, atraindo turistas em busca do lado místico da região, conhecida por avistamentos de luzes e relatos de energia concentrada, além da famosa lenda do Coronel Fawcett.

Rafting e período ideal para visitar

Se você curte aventura, o rafting no Rio Araguaia é uma ótima opção. O passeio percorre cerca de 17 km em 5 a 6 horas, com corredeiras emocionantes e paradas em lindas piscinas naturais. A beleza do percurso intensifica a experiência, culminando no impressionante “canalão”.

Para garantir a melhor experiência possível, a época ideal para visitar é de maio a setembro, quando as águas estão mais cristalinas. Apesar de abril e outubro também serem bons meses, o período de chuvas de novembro a março pode deixar as águas turvas. Portanto, se você está planejando a viagem, esses detalhes são essenciais para desfrutar ao máximo!

O próximo passo do turismo de aventura?

Barra do Garças, com suas águas brilhantes e a aura da Serra do Roncador, se firma como um destino ideal para quem busca belezas naturais e adrenalina. As experiências compartilhadas pelo Rolê Família mostram que a cidade é um ponto de encontro entre ecoturismo e aventura, sempre com a orientação de guias credenciados, fundamentais para explorar a região em segurança.

E o que você acha? A encantadora Barra do Garças pode se tornar um dos novos favoritos do ecoturismo brasileiro? A beleza de seus atrativos pouco explorados compensa a viagem? Queremos saber suas experiências e opiniões!