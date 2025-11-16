Novo parque estadual em SP terá 10.870 hectares de mata atlântica

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) está oferecendo uma oportunidade incrível: uma especialização gratuita em Educação e Tecnologias Digitais. Essa formação, que acontece na modalidade EAD, foi desenvolvida pelo Campus Formoso do Araguaia e conta com o suporte do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

São 150 vagas disponíveis, espalhadas por cinco polos no interior do Tocantins, e o curso promete uma carga horária total de 405 horas. Além disso, os estudantes terão nove disciplinas obrigatórias e deverão desenvolver um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). As inscrições estão abertas e vão até 20 de novembro de 2025.

Curso gratuito em Educação e Tecnologias Digitais

Essa pós-graduação é do tipo lato sensu, ou seja, uma especialização, com foco no uso de tecnologias digitais na educação, especialmente na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). A proposta é formar profissionais que consigam integrar tecnologias, metodologias inovadoras e ambientes de aprendizagem virtuais ao planejamento pedagógico, seja em redes estaduais de ensino ou em outras instituições.

O melhor de tudo: o curso é totalmente gratuito! Não há mensalidades, taxas de inscrição, matrícula ou taxas de emissão de certificado, o que torna essa oportunidade ainda mais acessível.

A formação será oferecida na modalidade Educação a Distância (EaD), com previsão de início no semestre letivo de 2025/2. Assim, candidatos de várias regiões do Tocantins podem participar sem precisar se mudar.

Estrutura, disciplinas e carga horária

A especialização tem uma duração estimada de 18 meses, totalizando 405 horas de atividades acadêmicas. A matriz curricular inclui nove disciplinas obrigatórias, que vão abordar a educação, as tecnologias digitais e práticas pedagógicas mediadas por recursos tecnológicos. E, claro, haverá a elaboração do TCC.

Embora o curso seja EAD, o edital menciona a realização de oito encontros presenciais obrigatórios durante a especialização. Esses encontros ocorrerão nos polos e serão dedicados a atividades como orientações, avaliações e acompanhamento do desempenho acadêmico.

Polos com vagas disponíveis no Tocantins

As 150 vagas estão dividas entre cinco polos da UAB em Tocantins, com 30 vagas por unidade. Os municípios contemplados são Ananás, Dianópolis, Guaraí, Palmeirópolis e Taguatinga. Durante a inscrição, o candidato deve escolher um único polo de apoio presencial, que será seu ponto de referência para os encontros e atividades do curso. Importante lembrar que essa escolha não pode ser alterada após a confirmação da matrícula.

Requisitos para participar da pós-graduação

O curso é voltado para profissionais com diploma de graduação em qualquer área, desde que reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Há preferência por candidatos que já atuam ou têm interesse em trabalhar na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), mas não é exclusivo para professores.

Se a pessoa já tiver concluído a graduação, mas ainda não tiver recebido o diploma, é possível apresentar uma declaração ou certidão de conclusão de curso, juntamente com o histórico escolar. Esse documento deve ter sido emitido há, no máximo, um ano em relação à inscrição.

A seleção inclui tanto professores quanto outros profissionais da educação que desejam se aprofundar no uso de tecnologias digitais no ensino.

Como funciona a seleção simplificada

O processo seletivo é bem simples: não há provas, redações ou análises de currículos. A classificação ocorrerá apenas pela ordem de inscrição, desde que toda a documentação exigida seja enviada corretamente e dentro do prazo. Cada polo tem 30 vagas, e as inscrições válidas serão homologadas conforme chegam.

Para quem se inscrever após o prazo, ainda há a possibilidade de ficar na lista de espera. Em caso de empate, o critério de desempate será a maioridade do candidato.

Formação prática com foco em tecnologias digitais

O curso foi cuidadosamente estruturado para atender às demandas atuais da educação. Os alunos vão trabalhar com metodologias ativas, ambientes virtuais de aprendizagem, recursos multimídia e ferramentas colaborativas. A formação visa desenvolver profissionais que saibam planejar, implementar e avaliar práticas que usem as tecnologias digitais de forma crítica.

Além disso, ao longo das disciplinas, os estudantes vão discutir teorias, analisar experiências de ensino híbrido e EAD, e desenvolver projetos aplicáveis à prática profissional. O TCC servirá para consolidar todo o aprendizado e pesquisa realizada ao longo do curso.

Inscrições para a pós EAD do IFTO

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente online. O candidato precisa acessar o formulário indicado no edital do Campus Formoso do Araguaia, preencher as informações solicitadas, escolher um dos cinco polos e anexar todos os documentos exigidos em um único arquivo PDF.

O prazo vai até 20 de novembro de 2025, permitindo o envio até às 23h59. Como a seleção considera a ordem de chegada das inscrições completas, é essencial que todos confiram a documentação antes de enviar para evitar imprevistos.