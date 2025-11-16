Nutella: como a combinação de ingredientes faz a fama da marca

A Nutella, esse creme de avelã que conquistou o paladar de milhões, tem uma história que remonta aos anos 1940, em uma simples padaria italiana. A ideia surgiu como uma solução para a escassez de chocolate durante a Segunda Guerra Mundial. Desde então, a receita exclusiva, que combina avelãs da Turquia, cacau africano e um processo industrial sofisticado, se espalhou pelo mundo, tornando-se um fenômeno global. A proposta, em cada pote, é garantir uma textura cremosa, um sabor inconfundível e uma experiência familiar, não importa se você está na França, no Brasil ou na Austrália.

Com o passar das décadas, a Nutella foi se transformando. O que começou como um bloco sólido para ser cortado em fatias evoluiu para o creme espalhável que conhecemos hoje. A embalagem também sofreu mudanças, assim como a comunicação da marca, mas sempre mantendo a essência do produto original. As fábricas ao redor do mundo seguem rigorosamente os mesmos padrões de torrefação e processamento, garantindo que cada lote atenda a critérios rigorosos de qualidade antes de chegar às prateleiras. Existe uma verdadeira cadeia de produção por trás desse alimento, que parece simples, mas é complexa e bem estruturada.

De uma padaria italiana à líder global em cremes doces

A jornada da Nutella começou quando o padeiro Pietro Ferrero decidiu misturar avelãs com pasta de chocolate. Isso aconteceu no contexto da fome de cacau durante a guerra. A primeira versão do produto era um bloco que podia ser cortado e servido com pão, bem diferente do que consumimos hoje.

Foi em 1964 que a Nutella ganhou seu nome e se tornou o creme que conhecemos. A expansão foi rápida, começando pela Europa com a chegada à França em 1966, e logo ganhou o mundo, com a primeira fábrica fora da Europa, inaugurada na Austrália em 1978. No Brasil, a marca fez sua entrada em 1994 e, em 1997, a fábrica de Poços de Caldas começou a produzir para o mercado local e para outros países, como Alemanha, Argentina e até mesmo a Itália. Uma verdadeira história de sucesso!

Os sete ingredientes que definem o sabor de Nutella

A Nutella tem, segundo a fabricante, sete ingredientes principais: cacau, leite, avelã, baunilha, açúcar, óleo de palma e lecitina de soja. Cada um desses componentes tem uma função específica, e o equilíbrio entre eles é crucial para que o sabor permaneça tão reconhecível.

As avelãs são a base do sabor e vêm, principalmente, da Turquia e Itália. Já o cacau vem de diversas partes da África e passa por um processamento cuidadoso para ser integrado à pasta de avelã de maneira perfeita. O leite em pó contribui para a textura, enquanto o açúcar garante a doçura que todo mundo ama.

O óleo de palma é essencial para a cremosidade e a facilidade de espalhar o creme. A lecitina de soja ajuda a estabilizar a mistura, enquanto a baunilha finaliza a fórmula, completando o aroma.

Da avelã à pasta: torrefação controlada e moagem precisa

Todo o processo da Nutella começa nas lavouras de avelã. Após a colheita, os frutos são torrefados em condições controladas para não queimá-los, evitando assim sabores amargos. Tempo e temperatura são ajustados minuciosamente para que cada lote mantenha o mesmo padrão de sabor e aroma.

Depois dessa torrefação, as avelãs são resfriadas e preparados para remoção das cascas. A seguir, uma moagem cuidadosa transforma essas avelãs em uma pasta homogênea, a base para o sabor que todos conhecemos.

Cacau africano, açúcar e leite: construção da base de chocolate

Enquanto as avelãs são preparadas, o cacau africano também passa por um processamento para garantir uma mistura uniforme e sem grumos. Depois, o açúcar e o leite em pó são adicionados na proporção exata. É aqui que a Nutella começa a se definir como um creme doce de avelã com cacau, alcançando o equilíbrio perfeito entre doçura e textura.

O ajuste nessa fase é fundamental para que um pote aberto em qualquer parte do mundo tenha sempre o mesmo sabor.

Óleo de palma, homogeneização e textura final

O óleo de palma é crucial, pois impacta diretamente na textura e facilidade de uso do creme. Um processo chamado homogeneização combina pressão e calor para integrar todos os ingredientes. Isso garante que a Nutella chegue com uma consistência lisinha e uniforme, sem variações.

Após essa etapa, o doce é resfriado e armazenado para garantir a qualidade até o momento do envase.

Envase, selagem e distribuição global

Quando está tudo pronto, a Nutella é enviada para linhas de envase automatizadas. Os potes, de diferentes tamanhos, são preenchidos de forma precisa e selados para preservar a frescura. A mesma padronização que regula a receita se aplica à embalagens, garantindo que a identidade visual seja consistente em diversos mercados.

Controle de qualidade e escala industrial da Nutella

O controle de qualidade é rigoroso em todas as fases da produção. Amostras são coletadas e avaliadas em laboratórios, assegurando que nenhum lote fora do padrão chegue aos consumidores. Hoje, a Nutella é fabricada em 11 fábricas pelo mundo e tem uma impressionante capacidade de produção anual de aproximadamente 365 mil toneladas.

Com mais de 22 mil funcionários, a marca é um verdadeiro gigante no setor, com resultados financeiros que superam 800 milhões de euros a cada ano. Essa escala só é possível porque todos os processos são seguidos com precisão.

Embalagem icônica, marketing agressivo e curiosidades

Além da produção, a embalagem e a comunicação ajudaram a alavancar o sucesso da Nutella. Durante anos, os potes foram pensados para se transformar em copos, trazendo também personagens infantis para criar uma conexão emocional com o público. Essa estratégia publicitária reforçou a Nutella como uma opção deliciosa para o café da manhã ou lanches.

Curiosidades à parte, a marca até tem um Dia Mundial, comemorado no dia 5 de fevereiro, e já organizou eventos de grande porte, como o maior café da manhã com Nutella, que reuniu mais de 27 mil pessoas na Alemanha em 2005.

Polêmicas, óleo de palma e percepção do consumidor

Entretanto, o uso de óleo de palma gerou polêmicas. Autoridades na Europa alertaram sobre a formação de substâncias potencialmente prejudiciais quando bem aquecido. A Nutella defende a segurança dos seus processos, mas essas discussões mostram como o público está cada vez mais atento à origem dos ingredientes e seus impactos na saúde.

A Nutella, portanto, continua sendo um ícone, equilibrando tradição, tecnologia e as novas demandas dos consumidores.