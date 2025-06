Mulher de Amado Batista desaparece; saiba mais sobre o caso

Calita Franciele some das redes sociais e gera especulações sobre seu relacionamento

A ex-Miss Mato Grosso, Calita Franciele, saiu repentinamente das redes sociais, surpreendendo a todos os seus seguidores. Antes, ela era bastante ativa, compartilhando frequentemente momentos do seu relacionamento com o cantor Amado Batista. Seus posts eram recheados de fotos, vídeos e declarações de amor, o que mantinha seu público engajado.

No entanto, nos últimos dias, Calita desapareceu do Instagram, deixando seus fãs confusos e preocupados. As razões para esse afastamento ainda são desconhecidas. Existe a possibilidade de que ela esteja fazendo uma pausa nas redes sociais, mas não há confirmação se essa decisão foi pessoal ou influenciada por seu parceiro famoso.

Esse sumiço levanta especulações sobre a relação do casal, especialmente diante das críticas que Calita vinha recebendo. O relacionamento deles, que tem uma diferença de idade de 51 anos — Calita com 23 anos e Amado com 74 — não é bem aceito por parte do público. Muitas pessoas a chamaram de interesseira, o que pode ter gerado um ambiente complicado para ela.

Fato é que a exposição excessiva nas redes sociais trouxe comentários negativos que parecem ter impactado a vida pessoal da ex-miss. Aguardamos mais informações sobre essa situação e como Calita irá se posicionar em relação ao seu retorno às redes sociais.

A busca por respostas continua, e muitos fãs esperam ansiosos por sua volta e um esclarecimento sobre o que realmente está acontecendo.