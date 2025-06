ordem ideal para assistir aos filmes do bruxo

Harry Potter e a Câmara Secreta (2002) No segundo filme, Harry retorna a Hogwarts e descobre que a Câmara Secreta foi aberta, liberando um monstro que ameaça a vida dos alunos.

Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban (2004) O terceiro filme traz Harry em busca de respostas sobre seu passado e seu relacionamento com Sirius Black, um prisioneiro fugido que pode ter ligação com sua história familiar.

Harry Potter e o Cálice de Fogo (2005) Aqui, Harry participa do Torneio Tribruxo, uma competição perigosa que leva a consequências inesperadas para ele e seus amigos.

Harry Potter e a Ordem da Fênix (2007) O quinto filme mostra Harry e seus amigos formando a Ordem da Fênix, uma sociedade secreta que luta contra Voldemort e seus seguidores, enquanto enfrentam a descrença do Ministério da Magia.

Harry Potter e o Enigma do Príncipe (2009) O filme revela os segredos de Voldemort e a batalha que se aproxima. Harry e Dumbledore trabalham juntos para entender o passado do bruxo das trevas.

Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 1 (2010)

Nesta primeira parte do filme final, Harry, Ron e Hermione partem em uma missão para encontrar e destruir as horcruxes de Voldemort.