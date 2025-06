JD Shelburne se apresenta no Grand Ole Opry

Cantor de música country de Taylorsville se apresenta no Grand Ole Opry

O cantor de música country J.D. Shelburne, natural de Taylorsville, está prestes a realizar um sonho de infância. No dia 5 de julho, ele se apresentará no renomado Grand Ole Opry, em Nashville, Tennessee.

O Grand Ole Opry é um dos palcos mais famosos da música country e já recebeu muitos artistas lendários, além de novos talentos. A apresentação de J.D. é uma grande oportunidade para ele, que sempre sonhou em se apresentar nesse icônico local.

No mesmo dia, o palco do Opry contará com a participação de outros artistas renomados, como Bill Anderson, Gary Mule Deer, Kylie Frey, Crystal Gayle e os irmãos Malpass. A presença de tantos artistas de peso promete fazer desse evento uma noite memorável.

Os ingressos para o show já estão disponíveis para compra. J.D. também planeja realizar uma série de concertos locais nos próximos meses, oferecendo aos fãs mais oportunidades para vê-lo ao vivo.

Essa apresentação representa não apenas um passo importante na carreira de J.D., mas também uma celebração do talento e da dedicação que ele demonstrou ao longo dos anos.