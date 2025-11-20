Notícias

Mulher de 104 anos alcança 89 pontos em exame de alfabetização

A história de Kuttiyamma, uma mulher de 104 anos que vive em Kerala, na Índia, nos mostra que nunca é tarde para aprender. Em 2021, ela surpreendeu a todos ao concluir o exame estadual de alfabetização, alcançando impressionantes 89 pontos de um total de 100. O feito dela não é só notável por conta da idade, mas também porque traz à tona a força da dedicação e da perseverança.

Apesar de nunca ter frequentado uma escola antes, Kuttiyamma conseguiu tirar nota máxima em matemática, o que chocou muitos. Ela teve o apoio da professora Rehna John, que mora na mesma vizinhança. As aulas aconteciam à noite, um horário que funcionava melhor para as duas. A professora conta que, mesmo com as dificuldades de audição e visão de Kuttiyamma, a convivência nas aulas era cheia de entusiasmo, principalmente quando ela aguardava ansiosa segurando os livros.

Processo de Aprendizagem

O caminho de aprendizagem de Kuttiyamma foi marcado pela determinação. Durante três meses de aulas, ela não apenas aprendeu a escrever seu próprio endereço, como também resolveu contas simples. A história dela é uma verdadeira lição de que limites, muitas vezes impostos pela idade, podem ser superados com esforço e apoio.

Vida Familiar da Idosa

Kuttiyamma casou-se aos 16 anos e viveu ao lado do marido até 2002, quando ele faleceu. Juntos, tiveram cinco filhos. Hoje, ela mora com seu primogênito, Gopalan, na cidade de Ayarkunnam. A rotina deles é simples e familiar, repleta de amor e suporte mútuo. A história de Kuttiyamma ecoou nas redes sociais, ganhando apoio e admiração do público.

Repercussão Pública

O secretário de educação do estado, V. Sivankutty, destacou a importância da educação para todos, independentemente da idade, e fez questão de parabenizar Kuttiyamma pelas redes sociais. Suas palavras ressoam como um incentivo para muitos adultos que deixaram os estudos para trás. O caso dela é um lembrete poderoso de que o aprendizado pode ser retomado a qualquer momento da vida.

Além disso, a história ressalta a importância do apoio familiar. O incentivo e a ajuda do filho mais velho foram fundamentais para que Kuttiyamma conseguisse se dedicar aos estudos e se sentir confortável nesse novo desafio. Isso demonstra que pequenas ações podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas.

