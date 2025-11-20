Elba Ramalho recebe homenagem no programa Silvio Santos deste domingo

No dia 23 de novembro, o programa dominical apresentado por Patricia Abravanel terá uma edição especial, focando em música e entretenimento. A atração será uma homenagem a Elba Ramalho, uma das artistas mais renomadas da música brasileira, e será exibida às 19h.

Homenagem a Elba Ramalho

O quadro "Sala do Artista" será o destaque do programa, celebrando a carreira e a vida de Elba Ramalho. O segmento reunirá imagens de arquivo, histórias de bastidores e depoimentos que narram a trajetória da cantora, que é natural da Paraíba. Durante a homenagem, Elba receberá o músico Chico César, que se juntará a ela em apresentações ao vivo, criando um ambiente de confraternização entre grandes ícones da música nordestina.

Historicamente, a “Sala do Artista” começou durante os tempos do “Show de Calouros” e se tornou um espaço de reverência a personalidades da cultura brasileira, trazendo à tona suas histórias e performances marcantes.

Enquanto isso, jurados como Cela, Dudu Bertholini, Helen Ganzarolli, Lord Vinheteiro, Rodrigo Capella e Xaropinho estarão presentes para avaliar as performances dos calouros, mesclando emoção e diversão ao longo da exibição.

Elba Ramalho começou sua carreira musical no final dos anos 1970, após se mudar para o Rio de Janeiro, e rapidamente ganhou destaque no teatro e na música. Seu primeiro álbum, "Ave de Prata", lançado em 1979, contém sucessos que se tornaram clássicos, como “Bate Coração” e “De Volta pro Aconchego”. Ao longo da carreira, Elba conquistou prêmios importantes, incluindo o Troféu Imprensa de Melhor Cantora.

Hoje, além de ser uma artista reconhecida, Elba é mãe, avó e se dedica a práticas como yoga e meditação. Durante a homenagem no programa, ela compartilhará memórias da infância e seu percurso na música, proporcionando uma visão íntima de sua vida.

Jovens Herdeiros no ‘Jogo das 3 Pistas’

No quadro "Jogo das 3 Pistas", dois jovens conhecidos do público participarão de uma divertida competição. Rafaella Justus, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, e Rodrigo Silva, filho de Fausto Silva e Luciana Cardoso, se enfrentarão em um jogo que desafia os participantes a adivinharem palavras com base em pistas.

Rafaella, influenciadora digital com mais de 2,7 milhões de seguidores no Instagram, compartilha seu cotidiano e interesses em moda e autoestima. Já Rodrigo é mais reservado, focando em estudos e atividades esportivas. A interação entre os dois jovens promete momentos descontraídos e acessíveis ao público.

Porta da Esperança com Dudu Nobre

O quadro "Porta da Esperança" também terá uma nova edição, trazendo histórias emocionantes de pessoas que buscam reencontros ou realizações por meio do programa. Dudu Nobre, renomado sambista, fará uma participação especial, ajudando a concretizar os desejos dos participantes. O quadro se mantém fiel ao toque emocional que o caracteriza, ao mesmo tempo em que se atualiza para atrair novos telespectadores.

Clássicos "Topa Tudo por Dinheiro" e "Câmeras Escondidas"

A programação inclui ainda o clássico “Topa Tudo por Dinheiro”, que promete divertir o público com suas tradicionais gincanas e brincadeiras, como "Disputa de Batatas". Por outro lado, as “Câmeras Escondidas”, sob o comando de Ivo Holanda, apresentará situações engraçadas e inesperadas, mantendo o humor como uma das principais atrações do programa.

Em suma, a edição deste domingo do programa de Patricia Abravanel oferece uma mistura de homenagens, competições e diversão, mantendo viva a tradição dos grandes shows de auditório, enquanto traz novidades e um olhar fresco sobre a cultura popular brasileira.