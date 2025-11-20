Lucas Wickhaus é escolhido para ‘Coração Acelerado’ após ‘Mania de Você’

Lucas Wickhaus é escalado para nova novela da Globo e também protagoniza produção de época

O ator Lucas Wickhaus, conhecido por sua atuação na novela “Mania de Você”, foi anunciado como parte do elenco de “Coração Acelerado”, a próxima novela das sete da Globo. Ele interpretará Luan, o melhor amigo de João Raul, um cantor sertanejo interpretado por Filipe Bragança.

A trama de “Coração Acelerado” gira em torno de João Raul, que se tornou uma sensação da música sertaneja enquanto ainda era criança, conhecido como “Mozão do Brasil”. Por outro lado, Agrado Garcia, interpretada por Isadora Cruz, é uma aspirante a cantora que começa sua carreira em concursos de talentos no interior do Brasil. Ela sonha em se destacar em um mercado dominado por homens e enfrenta muitos desafios ao longo da história.

Wickhaus teve seu último papel como Iarley em “Mania de Você”, onde seu personagem vive um conflito familiar e se envolve romanticamente com Bruna, protagonizada por Duda Batsow. A nova novela promete explorar os altos e baixos da carreira musical, além de abordar temas como assédio e a luta de mulheres para se destacarem em um ambiente competitivo.

A trama também foca em Naiane, uma influenciadora digital interpretada por Isabelle Drummond. Ela vem de uma família rica do agronegócio e viraliza ao criar uma dança para o sucesso de João Raul, levando o cantor a repostar o vídeo, o que potencializa a relação entre os dois e movimenta o mercado publicitário.

Além da trama romântica, a novela busca debater questões relevantes, como a exploração de artistas na indústria e a pressão das redes sociais. A produção é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com estreia prevista para janeiro de 2026.

Paralelamente, Lucas Wickhaus também estará na nova versão da novela “Dona Beja”, uma adaptação de um clássico da televisão brasileira. Com lançamento programado para o primeiro trimestre de 2026, a história irá ambientar o público no Brasil do século 19, focando na trajetória de Ana Jacinta de São José, a icônica Dona Beja, que desafia normas sociais e se torna uma influente cortesã em Araxá, Minas Gerais.

Esta nova produção contará com um elenco de peso, incluindo Grazi Massafera, David Junior e André Luiz Miranda. As gravações ocorrerão em diversas locações, incluindo a construção de cenários específicos para o projeto. Com isso, Lucas Wickhaus se consolida como um ator versátil, atuando em diferentes formatos e plataformas de programação.