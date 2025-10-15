Mulher morre em motel após discutir com namorado

Uma noite que deveria ser tranquila se transformou em um verdadeiro mistério no Rio de Janeiro. Thais de Souza Passos, de 34 anos, foi encontrada inconsciente em um quarto de motel na Zona Norte da cidade, após sofrer um traumatismo craniano. Estava acompanhada do namorado, que contou à polícia que tudo foi um acidente. No entanto, os detalhes do caso geraram muitas dúvidas, levantando questões sobre algo mais sério do que uma simples queda.

### O que aconteceu

De acordo com o namorado, Thais teria caído de uma escada enquanto a recepcionista descia até o carro para pegar o celular. Ele afirmou que escutou o barulho da queda e correu para ajudá-la, mas já a encontrou desacordada. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e Thais foi levada ao Hospital Municipal Salgado Filho. Infelizmente, mesmo após cinco dias internada em estado grave, ela não conseguiu se recuperar dos ferimentos.

A tragédia ocorreu entre a noite de domingo (17) e a madrugada de segunda-feira (18), em um motel no bairro de Bento Ribeiro. A versão apresentada pelo namorado não convenceu a família de Thais, que suspeita de que ela pode ter sido agredida antes da queda. O relacionamento deles era recente e, embora amigos afirmem que ela parecia feliz, Thais era reservada sobre os detalhes da sua vida pessoal.

### Sinais preocupantes

Um laudo médico chamou a atenção para grave traumatismo craniano, fratura no crânio e hemorragia nas meninges — lesões que levantaram a possibilidade de violência. A Polícia Civil, através do 30º DP de Marechal Hermes, está investigando o caso em sigilo. Já foram ouvidos o namorado, funcionários do motel e familiares.

### Clamor por justiça

Nas redes sociais, amigos e parentes têm prestado homenagens emocionadas a Thais. Ela é lembrada como uma mulher doce e de coração generoso, deixando um vazio difícil de ser preenchido. “Perdi uma amiga maravilhosa, alguém que iluminava qualquer ambiente”, compartilhou uma amiga, clamando por justiça.

Enquanto a investigação avança, o caso traz à tona discussões importantes sobre a violência contra mulheres e a necessidade de apurações rigorosas, para que crimes não sejam facilmente mascarados como acidentes. A família de Thais exige transparência e punição, acreditando que a verdade pode servir de alívio para a dor que todos estão sentindo desde aquela madrugada.

O Rio de Janeiro acompanha com indignação e ansiedade o desenrolar dessa história, torcendo para que o mistério envolvendo a morte de Thais de Souza Passos seja esclarecido em breve.