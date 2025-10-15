Palácio Istana Nurul Iman é a maior mansão do mundo

O Istana Nurul Iman, com seus 200 mil m², é uma verdadeira obra-prima e ainda é a maior mansão do mundo. Localizado em Bandar Seri Begawan, a capital de Brunei, esse palácio impressionante é a residência do sultão e um símbolo do poder absoluto que ele exerce. Às margens do rio Brunei, o complexo não é apenas uma casa luxuosa, mas um verdadeiro monumento à riqueza do petróleo e ao status da família real, uma das mais ricas do planeta.

A construção do palácio foi finalizada em 1984, exatamente no ano em que Brunei conquistou sua independência do Reino Unido. O arquiteto responsável por esse projeto colossal foi Leandro Locsin, renomado no Sudeste Asiático. O custo, que na época girou em torno de US$ 1,4 bilhão, hoje, com a inflação, superaria os incríveis US$ 4 bilhões.

Toda a estrutura reflete o prestígio da monarquia e o status do sultão Hassanal Bolkiah, que por muitos anos foi considerado um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em mais de US$ 20 bilhões, de acordo com publicações conhecidas.

O império dourado do sultão de Brunei

O nome Istana Nurul Iman traduzido significa “Palácio da Luz da Fé”, e sua grandiosidade vai além do que se pode imaginar. Com quase 30 campos de futebol de área construída, o palácio tem 1.788 quartos, 257 banheiros, e até cinco piscinas! Além disso, conta com estábulos que abrigam 200 cavalos árabes e uma mesquita privativa que comporta 1.500 pessoas.

O interior é um verdadeiro espetáculo. A decoração combina mármore italiano, ouro 24 quilates, cristais austríacos e tapetes persas gigantescos. O resultado é um ambiente que mescla arte islâmica com influências europeias e asiáticas, graças ao trabalho de centenas de artesãos de diversos países. Além disso, o palácio abriga uma coleção de arte rara e presentes de líderes mundiais ao longo dos anos.

Na garagem, o sultão possui uma das maiores coleções de carros do mundo, com mais de 7.000 veículos, incluindo modelos luxuosos como Rolls-Royce, Ferraris e Bentleys. Um desses carros, um Rolls-Royce dourado usado em seu casamento, é um ícone do luxo extremo da família.

Mais que uma mansão: uma cidade-palácio

O Istana Nurul Iman é tão vasto que se assemelha a uma cidade própria. O palácio emprega milhares de funcionários e possui serviços internos de segurança, logística e manutenção. Seu sistema elétrico e hidráulico é comparável ao de um pequeno município, e ainda conta com um helicóptero e infraestrutura de comunicação próprios.

Apesar de ser a residência oficial da família real, o palácio abre suas portas ao público em uma ocasião especial: durante o Hari Raya Aidilfitri, que marca o fim do Ramadã. Por três dias, o sultão recebe a população, e mais de 100 mil pessoas visitam o local, cumprimentam o monarca e desfrutam de refeições preparadas especialmente para a festividade.

Essa tradição combina ostentação e religiosidade, reforçando o papel do sultão como líder espiritual e político. No contexto do mundo moderno, Brunei é uma das raras monarquias absolutas, onde o soberano detém o poder executivo e é também o chefe das forças armadas, primeiro-ministro e ministro das finanças.

A riqueza por trás da grandiosidade

A riqueza que deu origem ao Istana Nurul Iman está diretamente ligada às vastas reservas de petróleo e gás natural do país. Com apenas 5.765 km², Brunei possui uma das maiores rendas per capita do mundo, com a economia baseada quase que totalmente na exportação destes combustíveis.

A capital, Bandar Seri Begawan, é uma cidade marcada por contrastes. Enquanto muitos cidadãos desfrutam de um padrão de vida elevado, o palácio é um lembrete de que essa riqueza está concentrada nas mãos da monarquia. Mesmo assim, a família real mantém sua popularidade, apoiada por políticas de bem-estar social e uma forte identidade islâmica.

Comparações globais e legado arquitetônico

Quando se trata de residências de líderes, o Istana Nurul Iman surpreende. Com suas dimensões, ele é quase quatro vezes maior que o Palácio de Buckingham e ultrapassa o famoso Palácio de Versalhes. Até mesmo a torre do bilionário Mukesh Ambani em Mumbai parece pequena se comparada a essa imensidão.

O palácio se tornou um ícone nacional e simboliza a prosperidade que o petróleo trouxe ao país. Além de ser a sede do governo, é também a principal atração turística, com sua estrutura dourada visível à distância, cercada por jardins e pontes privadas. À noite, o complexo ganha vida com iluminações que destacam sua grandiosidade na paisagem tropical.

Mais do que uma simples residência, o Istana Nurul Iman é um símbolo do poder, da fé e da riqueza de um país que, mesmo pequeno, marca sua presença no imaginário global.