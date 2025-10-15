Entretenimento

Luciano Huck anuncia “Domingão” ao vivo para evitar vazamentos

Domingão com Huck. Foto: Reprodução/Globo
Luciano Huck leva o "Domingão" ao vivo para evitar vazamentos da "Dança dos Famosos"

Neste domingo, 19 de outubro, o programa “Domingão com Huck” será apresentado ao vivo. A decisão do apresentador Luciano Huck visa manter o mistério sobre a “Dança dos Famosos”, um dos quadros mais queridos do público. Essa edição será especial, pois contará com a fase de repescagem, onde os participantes Rodrigo Faro, Tereza Seiblitz, Richarlyson, Álvaro, Luan Pereira, Nicole Bahls e Wanessa Camargo competirão para tentar retornar à competição.

A escolha de transmitir ao vivo tem como objetivo evitar vazamentos de resultados, um problema que já afetou temporadas anteriores do programa. Normalmente, as gravações acontecem às quintas-feiras, mas a equipe decidiu fazer essa mudança extraordinária para manter a surpresa. Essa estratégia não é nova; edições anteriores, como a final da “Dança”, também foram transmitidas em tempo real para preservar o suspense.

Além disso, em 2026, o “Domingão com Huck” irá trazer de volta um formato nostálgico com a nova versão do programa “Você Decide”. Originalmente exibido entre 1992 e 2000, essa nova versão permitirá que o público participe ativamente das histórias apresentadas. Os telespectadores decidirão o desenrolar das tramas votando em dilemas contemporâneos que serão abordados por meio de esquetes gravadas. Ao longo do programa, especialistas, como psicólogos, também discutirão os temas em debate.

A programação para 2026 incluirá ainda duas novas atrações. A primeira, chamada provisoriamente de “Silence is Golden”, será um jogo onde uma equipe de comediantes tentará fazer a plateia rir, enquanto os espectadores devem se manter em silêncio. O segundo formato, “Raid the Cage”, envolverá duplas competindo em uma grande gaiola para ganhar prêmios, respondendo a perguntas e acumulando pontos.

Salientando a importância da equipe por trás do “Domingão com Huck”, o programa é dirigido por Clarissa Lopes, com direção artística de Hélio Vargas, produção de Barbara Maia e Matheus Pereira, e direção de gênero de Monica Almeida. A proposta é clara: renovar o entretenimento e trazer novas experiências ao público.

