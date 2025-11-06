Mulher abandona vida em terra para viver em navios de cruzeiro

Depois de um ano desafiador, Lynnelle decidiu fazer uma reviravolta em sua vida. A criadora de conteúdo do canal "Poverty to Paradise" (Da Pobreza ao Paraíso) deixou seus quase 100 mil fãs surpresos ao anunciar que iria morar em tempo integral a bordo de navios de cruzeiro. Essa mudança radical incluiu a venda de sua casa, o término de seu casamento e a saída do emprego.

Nos últimos meses, Lynnelle passou 267 noites navegando, principalmente com as gigantes do setor, Carnival e Royal Caribbean. Para ela, viver no mar se tornou sinônimo de liberdade, uma rotina mais leve e um mundo de novas oportunidades.

Liberdade e equilíbrio financeiro em navios de cruzeiros

Muita gente pensa que morar em um navio é um luxo reservado a poucos, mas Lynnelle prova que isso não é bem assim. No último ano, ela arrecadou quase US$ 60 mil com vídeos sobre cruzeiros, cassinos e a vida à beira-mar.

Os gastos totais de Lynnelle ficaram em torno de US$ 25.211, o que dá cerca de US$ 2.102 por mês — incluindo hospedagem, alimentação e transporte. Para se ter uma ideia, esse valor é bem menor que a média de US$ 2.924 que uma pessoa solteira gasta mensalmente nos Estados Unidos.

O que parecia um estilo de vida extravagante acabou se mostrando financeiramente mais leve do que morar em terra firme.

Uma rotina que inspira em navios de cruzeiros

Mais de dois terços do ano passado, Lynnelle viveu navegando. Entre embarques e desembarques, ela já tem 39 dias de cruzeiros programados para os próximos meses. Durante essas viagens, a influenciadora grava vídeos, interage com seus seguidores e compartilha curiosidades sobre a vida no mar. E, claro, aproveita para explorar novos lugares e culturas sempre que ancoram.

O que se destaca é a serenidade com que ela encara essa nova fase da vida.

“Minha versão do paraíso”

Em suas postagens, Lynnelle reflete sobre o que realmente significa liberdade. Para ela, viver no mar é criar uma versão pessoal do paraíso, mesmo que alguns não compreendam essa escolha.

Em um de seus vídeos, ela disse: “Liberdade é viver nos meus próprios termos.” Lynnelle acredita que o segredo da felicidade está em buscar o que faz sentido para cada um, e não no que a sociedade espera.

Sua jornada é uma inspiração para quem sonha em romper com padrões e transformar a própria vida. Afinal, como ela mesmo diz, o paraíso pode estar onde nosso coração se sente livre para navegar.